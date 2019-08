La 41e Foire brayonne est lancée

Surpris et heureux, Typique a reçu de la part du maire d’Edmundston un téléphone intelligent qui lui donne un accès illimités aux installations de la Ville durant la 41e Foire brayonne. - Acadie Nouvelle : Sébastien Lachance

La région du Madawaska vibre au rythme de la Foire brayonne, qui a officiellement pris son envol vendredi midi, au centre-ville d’Edmundston.

Festivaliers et gens issus de la classe politique et de la communauté d’affaires ont assisté à la cérémonie d’ouverture où régnait la bonne humeur et d’agréables odeurs de ployes.

Prenant tour à la tour la parole, les différents élus de la région ont tous louangé le travail effectué par les bénévoles.

«Ils ont relancé la Foire dans un très court laps de temps, c’est pourquoi j’ai le plus grand respect pour tout ce qu’ils ont fait», a lancé au micro Cyrille Simard, le maire d’Edmundston.

Signe que les temps changent et que la Foire brayonne se réinvente, la populaire mascotte Typique n’a pas reçu pour l’occasion les clés de la Ville d’Edmundston en main propre.

Brisant une longue tradition, le maire Simard lui a plutôt tendu un téléphone intelligent donnant à la mascotte un accès illimité aux installations municipales pendant toute la durée de l’événement estival.

Les artistes Marie-Ève Caron et Alexandre Landry ont pour leur part diverti la foule avec quelques-unes de leurs compositions musicales.

La cérémonie d’ouverture s’est conclue avec la présentation d’un concours de dégustation des meilleures ployes.

Presque au même moment et pas très loin de la Place de l’Hôtel-de-Ville, le Village de la famille et le carré des métiers d’art ouvraient leur porte aux festivaliers pour la toute première fois.

Musique, artisanat, théâtre, improvisation, jeux et ateliers pour enfants, danse et contes traditionnels et cuisine de rue sont au menu jusqu’à dimanche.

Plus tard vendredi, aux abords de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany, c’était au tour du nouveau Parking 2.0 d’accueillir sous son chapiteau artistes de la chanson et DJ de talent.

Autrefois connu sous le nom de la Cave à vin, le Repère Atypique a également commencé tôt vendredi soir à servir au public assoiffé ou avide de découvertes des verres de vin et de bière.

En fin de soirée, la série des spectacles majeurs devait s’amorcer avec les prestations sur scène de Jacobus et des groupes Spoutnique et Qualité Motel.

La plupart des activités prévues à l’horaire sur les différents sites de la 41e Foire brayonne se poursuivent jusqu’à dimanche soir.