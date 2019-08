Le foyer de soins de Campbellton mis sous tutelle par le gouvernement

Un ancien sous-ministre du gouvernement provincial a été nommé fiduciaire pour superviser les opérations d’un foyer de soins infirmiers en difficulté dans le nord du Nouveau-Brunswick.

La ministre du Développement social, Dorothy Shephard, a indiqué que la nomination de Tom Mann visait à aider les personnes âgées en attente d’un placement au foyer de soins de Campbellton à avoir accès à un lit dans l’établissement.

Les membres du conseil d’administration de la maison de retraite ont été relevés de leurs fonctions et M. Mann commencera immédiatement à gérer l’installation de 100 lits pour une durée maximale de 12 mois.

La province affirme que le foyer de soins a été aux prises avec des problèmes tels que les taux de dotation en personnel, le recrutement, les taux d’occupation et les contraintes budgétaires depuis plusieurs années.

M. Mann a reçu tous les pouvoirs du conseil d’administration et aura accès à tous les dossiers et documents relatifs au foyer.

Mme Shephard dit qu’elle veut assurer les résidents et les membres de leur famille que l’avenir de la maison n’est pas en cause.

« La décision de nommer un administrateur a été examinée avec le plus grand soin et n’a pas été prise à la légère », a déclaré Shephard dans un communiqué de presse.

« Le ministère a essayé de travailler avec l’ancien conseil d’administration pendant un certain temps, mais nos préoccupations n’ont pas été suffisamment prises en compte. »

L’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick a réagi en fin de matinée, vendredi,

«Il est important de noter que cette mesure n’est pas liée à des préoccupations face aux soins des résidents puisque ceux-ci sont bien soignés. Il devrait également être noté que c’est une situation exceptionnelle et qu’elle ne reflète pas la situation des autres foyers de soins.»

«Nous sommes touchés par cet événement, mais nous nous assurerons de respecter notre mandat qui vise à soutenir les foyers de soins et nous continuerons de faire tout en notre possible pour veiller à ce que les résidents profitent des meilleurs soins et de la meilleure qualité de vie possible pendant que nous faisons face à cette situation.»