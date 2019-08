Trois accusations suite à la saisie de neuf armes à feu

Des accusations ont été portées contre un homme âgé de 39 ans, en lien avec trois infractions, à la suite d’une saisie d’armes et de drogue à Speerville, près de Woodstock.

Le 30 juillet, vers 10h30, des membres de la GRC ont découvert neuf armes à feu, des munitions, du vaporisateur chasse-ours et un coup de poing américain, ainsi que de la drogue. Un homme a été arrêté.

Le lendemain, deux femmes de Speerville, âgées de 37 et 21 ans, ont été arrêtées dans la même résidence. Elles ont depuis été libérées, mais devront comparaître en cour à une date ultérieure.

Le 31 juillet, Walter Patrick Michaud, de Speerville, a comparu en cour provinciale à Woodstock et a été accusé de possession non autorisée d’armes à feu, d’entreposage négligent d’une arme à feu et de possession non autorisée d’armes prohibées. Il a été libéré sous certaines conditions jusqu’à sa comparution en cour provinciale à Woodstock le 27 août pour inscrire son plaidoyer.