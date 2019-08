Nouveau refuge à Moncton: «Je ne veux pas de règles qui me privent de mes libertés»

Pour des questions de financement et de sécurité, le futur centre d’hébergement situé au 75 rue Albert n’ouvrira pas ses portes avant la fin du mois. Son ouverture était initialement prévue le 1er août.

Quelques ouvriers s’activent sur le toit du futur centre pour les itinérants pour achever les dernières finitions avant l’ouverture du refuge. D’après le chef des travaux, ce sont des questions de sécurité qui ont provoqué des retards. «Ça prend plus de temps que prévu, on veut vraiment s’assurer que tout soit aux normes de sécurité. Si on n’avait pas respecté ces normes, il aurait ouvert à temps, mais là on veut faire attention à toutes les installations en cas d’incendie, et donc ça prend plus de temps», affirme-t-il.

À l’origine de ce projet, Jean Dubé, directeur général de la Maison Nazareth, avance des raisons financières à ce retard.

«On s’attendait à payer 5000 dollars pour un ouvrage, mais là on reçoit une facture de 60 000 dollars à la place. Donc face à cela, on s’ajuste et on demande à des bénévoles de faire certains travaux pour réduire les coûts. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. On aurait pu dépenser 200 000 ou 300 000 $ de plus pour ouvrir dans les temps. Mais on ne fonctionne pas comme ça ici, on préfère faire attention à nos sous, puis on veut être en bonne forme quand on va ouvrir», ajoute-t-il.

Jean Dubé, directeur général de la Maison Nazareth. – Jean Dubé, directeur général de la Maison Nazareth. – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Le bâtiment devrait compter entre 120 et 150 lits et aura un coût final d’un million de dollars. Les gouvernements fédéral et provincial ont mis sur la table une enveloppe de 480 000 dollars.

Éviter d’infantiliser les itinérants

Lorsque l’on parle aux habitants de Tent City de l’ouverture du nouveau refuge de la Maison Nazareth, le projet est plutôt bien accueilli. «C’est une initiative qui est intéressante. Je pense que je m’y rendrai lorsqu’il fera plus froid. Mais je ne veux pas de règles qui me privent de mes libertés, comme les couvre-feux ou la non-mixité des dortoirs», confie Tyler, habitant le campement.

Il n’apprécie pas le traitement infantilisant qu’il a pu recevoir en se rendant dans certains refuges. «On sait comment se tenir. Tout ce qu’on veut c’est un peu d’aide, parce que tout le monde ici a des problèmes dépendance», souligne-t-il.

Un autre habitant de Tent City qui a préféré rester anonyme semble plus méfiant. «Sur le papier, ça me semble bien. Mais les refuges je me méfie. Essaye de dormir pendant une nuit à la Harvest House et tu verras qu’on est mieux à dormir dehors», lâche le jeune homme.

Le directeur de la Maison Nazareth entend ces critiques. «La règle la plus importante qu’ils n’appréciaient pas était le couvre-feu avant 9h le soir. Je les comprends et je pense que cette règle n’a pas lieu d’être. Et c’est normal, s’il fait beau dehors, tu peux vouloir rentrer plus tard. L’important, c’est de traiter les gens avec respect, et ils feront de même. Avec ça, tu as moins besoin de sécurité», assure Jean Dubé.

Une question concernant le refuge reste néanmoins en suspens. La création d’un centre de consommation supervisée de drogues au sein de l’établissement est toujours en débat. «Je n’ai pas encore pris ma décision à ce sujet, je consulte encore des spécialistes et s’il s’avère que ça peut être bénéfique pour eux et pour la communauté, on le mettra en place», lance-t-il.

Alors que certains habitants semblent décidés à rester dans le campement après l’ouverture du centre, Mélanie Cécyre, agente des communications de la ville de Moncton, rappelle que «les occupants des tentes recevront un avis de quitter le site au plus tard trois jours après l’ouverture du nouveau refuge».

«Un refuge unique dans les provinces de l’Atlantique»

D’après le directeur de la Maison Nazareth, la question de l’itinérance s’est aggravée avec le temps. «Je me suis aperçu que depuis 20 ans que je travaille sur ce problème, pas grand chose avait changé. On est passé de 200 à 800 itinérants ici dans le Grand Moncton», remarque-t-il.

Mais face à ce constat d’échec, il se dit motivé à révolutionner son approche. «J’ai parlé à d’autres refuges du Canada qui ont mis en place des formules qui fonctionnent, des partenariats avec des hôpitaux et des gens en santé mentale», énonce-t-il. Selon lui, avec des refuges de ce type, les gens sortent plus rapidement de la rue vers une vie plus saine. «Ce qu’on fait présentement, ce n’est pas juste un nouveau refuge, c’est un réseau avec de nombreux professionnels», ajoute-t-il, fier de son initiative.

«Il faut s’assurer que les itinérants ont les ressources nécessaires pour se sortir de la misère noire où ils sont présentement. Donc il faut des intervenants en toxicomanie, des intervenants en santé mentale. On a fait quelques réunions avec les réseaux de santé Vitalité et Horizon, et les échanges vont très bien, on veut une formule qui fonctionne et venir en aide le plus possible», lance le directeur.

Les règles qui s’appliquent aujourd’hui dans le refuge qu’il tient rue Clark à Moncton ne s’appliqueront pas dans le futur centre. «Dans le refuge que nous avons, les gens doivent être tous sortis à 9h, parce que nous n’avons pas assez de place. Dans le nouveau pavillon rue Albert, les gens vont pouvoir rester la journée, parce qu’on veut qu’ils s’impliquent dans leur réhabilitation», soutient-il.

Jean Dubé ambitionne de faire du futur refuge un véritable centre de vie. «Il va y avoir aussi un centre de recueillement, une espèce de café, où les gens vont pouvoir prendre un café, un hot-dog, regarder un peu la télévision, et avoir accès aux différents intervenants», déclare-t-il.