Ruée 2019: une réussite sur toute la ligne à Tracadie

Du beau temps? On ne pouvait mieux demander. Des exposants? Il y en avait plus d’une centaine de tout genre. Et des gens? Il y en avait plusieurs milliers. Bref, la Ruée 2019 de Tracadie s’est encore avérée un moment agréable pour tous.

Chaque année, la Ruée de Tracadie est l’un des événements les plus courus dans la Péninsule acadienne. Des centaines de kiosques vendant toutes sortes d’objets s’installent sur la rue Principale, qui est fermée à la circulation pour l’occasion.

Christian Gagnon, de Saint-Irénée, était à la Ruée de Tracadie afin de promouvoir sa jeune entreprise, East Side Hunting Apparel. -Acadie Nouvelle: David Caron

Christian Gagnon, de Saint-Irénée, était sur place pour promouvoir sa jeune entreprise, East Side Hunting Apparel. Fondée en 2017, East Side Hunting Apparel se spécialise dans la vente de t-shirts, de cagoules, de casquettes et d’autres objets avec un design original conçu dans la Péninsule acadienne.

«Je travaille à plein temps, mais je voulais me trouver une source de revenus supplémentaires. Je me suis dit que j’allais commencer à vendre des chandails avec mon logo dessus. J’ai éventuellement acheté mon équipement pour le faire moi-même.. Avec le temps, mon entreprise a commencé à grandir et c’est rendu que ça fait maintenant deux ans», raconte-t-il.

Depuis ce temps, Christian Gagnon est présent un peu partout dans la province pour vendre ses articles.

«Je suis à beaucoup de festivals, que ce soit à Saint-Quentin ou à Shippagan. Je me promène et je vois du monde un peu partout porter mes designs. Ça fait du bien à voir.»

Des milliers de personnes ont participé à la Ruée 2019 de Tracadie.-Acadie Nouvelle: David Caron

Des retrouvailles

Pour plusieurs, la Ruée de Tracadie est un moment de retrouvailles. Évelyne Haché, d’Allardville, tenait un kiosque afin de vendre des billets pour un tirage. Le gagnant remporte une belle courtepointe acadienne fabriquée par Délia Raymond, d’Allardville. Mme Haché y a aussi apporté sa touche.

«Je l’ai aidée à faire.»

Ce n’était pas la première fois qu’Évélyne Haché tenait un kiosque à la Ruée. En fait, elle adore l’ambiance.

«Je rencontre beaucoup de gens et je revois aussi beaucoup d’amis. L’ambiance est bonne ici et j’aime ça être dans la foule. Même si je viens d’Allardville, je suis assez souvent à Tracadie. C’est un lieu qui vient me chercher.»

Un spectacle de feux d’artifice aura lieu en fin de soirée.