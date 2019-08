Fête du Nouveau-Brunswick: Pokemouche célèbre en grand

Robert Gauvin, député de Shippagan-Lamèque-Miscou et Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, ont procédé à la coupe officielle du gâteau lundi lors des célébrations officielles de la fête du Nouveau-Brunswick qui ont été tenues à Pokemouche. -Acadie Nouvelle: David Caron.

Les gens de Pokemouche avaient le cœur à la fête, lundi, alors que les célébrations officielles de la fête du Nouveau-Brunswick y ont été soulignées en grande pompe

La petite communauté située à une quinzaine de minutes de route de Caraquet, Shippagan, Paquetville et Tracadie a été choisie pour accueillir les célébrations. Des représentants des communautés francophones, anglophones et autochtones étaient présents.

Plusieurs dignitaires se sont déplacés à Pokemouche pour l’occasion, y compris le premier ministre de la province, Blaine Higgs.

«C’est une fierté pour les gens de Pokemouche de recevoir une telle activité, dans un DSL, qui pour moi représente beaucoup. Pokemouche est dans le centre de la Péninsule!», a lancé Robert Gauvin, député de Shippagan-Lamèque-Miscou et vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Pour M. Gauvin, l’emplacement géographique et stratégique de Pokemouche, qui compte un peu plus de 500 habitants, devrait être mieux exploité par les élus locaux pour que la communauté prenne davantage d’importance dans la vie économique et sociale de la Péninsule acadienne.«Il est grand temps qu’on travaille ensemble afin de reconnaître la valeur économique de Pokemouche.»

«Notre désir avec l’organisation de ces célébrations était d’unir les communautés de la Péninsule acadienne. Notre thème, Célébrons ensemble, nous a conduits à former un comité comprenant des membres des quatre coins de la Péninsule», a ajouté Jonathan Sonier, président du comité organisateur de l’événement.

Jonathan Sonier (droite), président du comité organisateur, a offert un panier cadeau au premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs. – Acadie Nouvelle: David Caron

La fête du Nouveau-Brunswick a eu lieu alors que la communauté chrétienne de Pokemouche souligne en 2019 son 150e anniversaire.

«C’est à l’occasion de notre 150e que Robert Gauvin nous a approchés pour savoir si nous étions intéressés à organiser les célébrations officielles de la fête du Nouveau-Brunswick. Nous avons accepté avec empressement, car nous avons vu la possibilité de faire rayonner notre communauté à travers toute la province avec ses richesses, ses forces et ses magnifiques paysages», a dit M. Sonier.

De son côté, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a tenu à rendre hommage à Jocelyne Roy-Vienneau. La lieutenante-gouverneure est décédée il y a quelques jours après un combat contre le cancer.

«En soulignant notre diversité, elle nous rappelait à quel point le Nouveau-Brunswick peut être une place où l’on peut travailler ensemble en mettant nos forces à profit.»

Une minute de silence a également été observée à la mémoire de Mme Roy-Vienneau.