La Foire brayonne se termine en beauté

La 41e Foire brayonne d’Edmundston est déjà chose du passé.

Le rideau est tombé tard dimanche soir sur le plus important festival annuel à se dérouler dans la région du Madawaska.

Dans une version réinventée, écourtée et qui aurait bien pu ne jamais avoir lieu, le rassemblement estival par excellence des Brayons s’est conclu dans une atmosphère de bonne humeur après trois jours de festivités présentées sur les différents sites.

Le rythme des célébrations n’a certes pas ralenti lors de la dernière journée d’activité de la Foire brayonne.

Dimanche après-midi, plusieurs centaines de personnes massées le long de la rue Victoria se sont laissé emporter par le traditionnel défilé brayon qui s’est déroulé sous un ciel splendide.

L’événement incontournable de la Foire a mis en vedette un nombre impressionnant de participants et de chars allégoriques qui ont paradé le long du parcours de deux kilomètres au grand plaisir des spectateurs.

Le grand volet musical de la Foire brayonne s’est quant à lui soldé au Casino Grey Rock d’Edmundston avec la présentation, dimanche soir, d’un spectacle mettant en vedette le chanteur acadien Louis Bérubé.

Le Winston Band a animé avec sa musique entraînante le défilé brayon. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance Des personnages colorées ont pris part au grand défilé de la 41e Foire brayonne d'Edmundston. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Un comité organisateur satisfait

L’organisation de la 41e Foire brayonne n’aura pas été de tout repos pour les organisateurs des festivités.

Malgré le lot de défis et d’embûches qui se sont dressées depuis la relance de la Foire en début d’année, la présidente de l’événement, Carole Martin, a dressé un bilan positif des célébrations qui se sont achevées.

«La plupart des commentaires reçus ont été positifs avec cette nouvelle formule de la Foire qui était proposée. Il fallait donner une chance au coureur…»

«L’achalandage a été satisfaisant et la météo était de notre côté, à part en après-midi samedi alors que la forte pluie a chassé plusieurs personnes qui se trouvaient sur les sites», a ajouté Mme Martin.

«Les gens nous ont affirmé qu’ils voulaient du changement à la programmation, alors on a osé et innové», a pour sa part résumé Aldéo Nadeau, le responsable du volet sportif et de la logistique de la Foire brayonne.

Quant à l’avenir de l’événement, rien n’est encore trop certain.

Le comité organisateur se réunira prochainement afin de faire le bilan complet de l’édition 2019 qui vient de se terminer, avant de se pencher sur une éventuelle poursuite des activités l’été prochain.