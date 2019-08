Studio AeroX: des enfants suspendus au plafond à Bathurst

Suspendus au plafond à l’aide de ruban de soies, une dizaine d’enfants apprendront l’art du mouvement anti-gravité, cette semaine à Bathurst.

Justy Molinares, la propriétaire du Studio AeroX, est impatiente de partager sa passion pour la création artistique et l’entraînement aérien avec les participants du camp d’été.

La technique anti-gravité a pris naissance à New York, au début des années 2000. C’est le gymnaste américain Christopher Harrison qui a développé le concept, en cherchant une façon de s’entraîner sans mettre de pression sur son dos.

Aujourd’hui, des milliers de personnes partout aux États-Unis, en Europe et au Canada choisissent des tissus, des hamacs et des cocoons aériens afin de renforcer leur colonne vertébrale, améliorer leur flexibilité et se détendre.

À Bathurst, la tendance prend de l’ampleur autant chez les enfants que les adultes.

Il y a trois ans, après avoir abandonné la danse intensive, Mme Molinares découvre, par le biais d’un ami, un nouveau passe-temps. Elle tombe vite en amour avec le concept anti-gravité et acquiert la certification nécessaire pour ouvrir son propre studio d’entraînement.

«Au début, j’offrais seulement un cours pour enfant et maintenant j’en enseigne trois par semaine», note-t-elle. «Pour les adultes, j’offre neuf cours du lundi au jeudi, ainsi que le dimanche. Le samedi je suis souvent occupée avec des fêtes d’enfants et des Bachelorette parties.»

À mis-chemin entre le yoga, l’art de cirque et l’acrobatie, la discipline permettrait, soi-disant, de faire battre le coeur, décompresser la colonne vertébrale et bâtir une musculature simultanément.

«J’adore cela parce que ça me permet de rester en forme sans épuiser toute mon énergie», explique la propriétaire. «Il y a plusieurs personnes qui me disent: ‘‘Ah non! ça me semble trop difficile. Je ne suis pas assez en forme,’’ mais quand ils essayent, ils se surprennent et sont fiers d’accomplir de nouveaux défis.»

Entraînement anti-gravité au studio AreoX. – Gracieuseté Entraînement anti-gravité au studio AreoX. – Gracieuseté

Réservé aux enfants de six ans et plus

Le Studio AeroX accueille des gens de tout âge, mais le camp d’été, lui, est réservé aux enfants de six ans et plus.

«Moi et Stéphanie Bélanger allons initier les participants au hamac aérien, aux tissus aériens, et au poï (un type de jonglerie)», souligne Mme Molinares.

«Ils vont aussi pouvoir créer leur propre masque en papier mâché et leurs propres chorégraphies qu’ils présenteront lors d’un spectacle à la promenade Waterfront ce vendredi.»

Elle explique aussi que les tissus aériens, fournissant un seul point de support, sont beaucoup plus exigeants que les hamacs, qui eux en garantissent deux.

Cette année, les participants pourront essayer les deux formes.

«Quand les enfants suivent les directives de l’instructrice et qu’ils arrivent à faire des choses qu’ils ne croyaient pas possibles, cela améliore leur confiance en soi et élimine leurs peurs», a affirmé Mme Molinares.

«Je suis excitée parce que ça va être une belle semaine.»

Le Studio AeroX se situe au 100 rue Main à Bathurst.