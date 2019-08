Examen des infirmières: la tension ne s’allège pas

L’examen américain NCLEX-RN continue de faire des vagues.

L’organisme Égalité santé en français se range derrière le groupe de près de 600 infirmières qui ont envoyé une plainte au Commissaire aux langues officielles en lien avec l’examen d’entrée à la profession d’infirmière, qui pose problème depuis près de quatre ans.

Selon le docteur Hubert Dupuis, président d’Égalité Santé en français, l’examen est un «outil d’assimilation» puisque de plus en plus d’étudiants francophones choisissent de prendre l’examen en anglais à cause du manque de ressources préparatoires en français.

Le groupe de pression avance que l’Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB), responsable de l’entrée à la profession, devrait se pencher sur un examen bilingue que développe l’Association canadienne des écoles infirmières.

En réponse à la plainte envoyée le 31 juillet, l’AIINB a publié un communiqué de presse affirmant que l’association «croit être sur le point de négocier un financement pour permettre la traduction du guide d’étude en ligne sur le NCLEX-RN», dont la publication originale en anglais date de 2015.

Le communiqué relate les efforts de pression de l’AIINB envers le gouvernement provincial, l’Université de Moncton et d’autres provinces canadiennes pour tenter d’obtenir de meilleures ressources en français, mais sans succès.

«Le coût de la ressource est considérable, car il faut d’abord payer les frais de traduction et d’adaptation, puis des frais annuels pour les révisions et les mises à jour», peut-on lire dans le communiqué.

Du côté des infirmières qui ont déposé la plainte, on ne baisse pas le ton.

Véronique Landry, porte-parole du Regroupement des infirmières francophones du Nouveau-Brunswick, est déçue que l’AIINB s’entête.

«L’AIINB ne semble pas reconnaître le problème en lien avec le désavantage des francophones. Elle préfère renvoyer la balle à ses partenaires au lieu d’admettre ses responsabilités et de s’engager vers une résolution du problème», dit l’infirmière en entrevue téléphonique.

Elle estime que l’AIINB fait fausse route en demandant à l’Université de Moncton et à la province de l’aider à traduire les ressources.

«Le fardeau de voir à l’existence de ressources préparatoires à l’examen n’incombe à nulle autre que l’AIINB», assène-t-elle.

Véronique Landry affirme aussi que la question du manque de financement ne devrait «jamais servir d’excuse» lorsque vient le temps de fournir des ressources dans les deux langues officielles.

Elle exprime que son regroupement entend continuer à faire pression, mais qu’elle ne prévoit pas devoir entreprendre de mesures juridiques.

Des questions envoyées à l’AIINB concernant l’examen bilingue canadien et les ressources préparatoires à l’examen NCLEX-RN n’ont reçu aucune réponse.

Quant au ministère de la Santé, on y renvoie la balle à l’Association.

«L’examen NCLEX-RN relève de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, l’organisme responsable de réglementer la profession infirmière. C’est à cet organisme de décider s’il changera l’examen ou pas», dit par courriel le directeur des communications du ministère de la Santé, Bruce MacFarlane.

Hugues Beaulieu, responsable des communications pour le Commissariat aux langues officielles, a confirmé avoir reçu une plainte relative à l’examen NCLEX-RN. Il affirme par contre que le Commissariat n’émet aucun commentaire sur le traitement des plaintes en cours.