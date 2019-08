Orage violent au Restigouche: l’heure est au nettoyage 

La tempête de grêle, de pluie intense et de vents violents qui a balayé une partie du Restigouche samedi a causé son lot de dommages dans certains secteurs.

Dans le centre de la région, notamment dans les secteurs Atholville et Campbellton, les traces de la tempête – qui n’a tout au plus duré qu’une dizaine de minutes – sont toujours bien visibles trois jours après celle-ci. Arbres déracinés, branches cassées, clôtures tombées, revêtement de maisons endommagées, mobilier de patio à la renverse… Il est facile de retracer la trajectoire des vents qui ont soufflé sur ce secteur samedi.

Les dommages ont particulièrement importants au Parc provincial Sugarloaf alors que plus arbres et branches sont tombés dans le camping, mais aussi sur les sentiers pédestres et de vélo de descentes.

«Notre camping était comble en raison du long week-end de la Fête du Nouveau-Brunswick. Heureusement, aucun campeur ou randonneur n’a été blessé lors de la tempête, bien que certains ont vu des arbres et des branches tombées très près d’eux. On a été chanceux dans notre malchance», confirme Mark Ramsay, directeur adjoint du parc.

Dès la fin de la tempête, les équipes du parc se sont rapidement mises en mode nettoyage afin de pouvoir accommoder le plus rapidement possible les campeurs et adeptes de vélos.

«On a beaucoup d’arbres et de branches dans les pistes, mais ceux qui bloquaient le passage ont été retirés. J’ai une équipe de douze personnes qui s’affaire actuellement au nettoyage des lieux et ils seront actifs probablement toute la semaine tellement il y a de bois à couper et à ramasser», indique M. Ramsay.

Campbellton n’a pas non plus été épargnée par la tempête. La mairesse Stéphanie Anglehart-Paulin a vu de grandes quantités d’eau s’amonceler sur son terrain.

«Honnêtement, je n’avais jamais vu autant d’eau tomber en si peu de temps. C’en était épeurant. Ma rue s’est transformée en rivière en l’espace de quelques minutes. Chaque fois qu’une automobile passait, ça causait des vagues et ça se retrouvait sur mon terrain», raconte-t-elle.

Les employés municipaux n’ont pas chômé. Ils ont été appelés à ramasser arbres et branches un peu partout sur les terrains municipaux et dans les rues. Encore aujourd’hui, l’opération nettoyage se poursuivait.

Une vingtaine d’arbres situés sur les propriétés de la Ville ont subi des dommages sérieux et devront être évalués. Et ça, c’est sans compter les dommages aux arbres et aux propriétés privées. D’ailleurs, la Ville a décidé qu’elle effectuera tout au long de la semaine la collecte de débris liés à l’orage (branches, bois, etc.).

«Les gens qui ont dû couper des branches ou des arbres n’ont qu’à les mettre au chemin et nous effectuerons une collecte tous les jours jusqu’à vendredi afin de donner un coup de pouce à nos citoyens», indique Mme Anglehart-Paulin.

Tempête violente, sans plus

Chez Environnement Canada, on est bien au fait de l’épisode de samedi pour l’avoir suivi de près sur les écrans radars ainsi que sur les médias sociaux. Toutefois, en raison de l’absence de stations météorologiques à proximité (la plus près se trouve à Charlo), il est impossible de déterminer avec exactitude la vitesse des vents qui ont déferlé sur Campbellton ni la quantité d’eau tombée au sol.

«C’était une cellule orageuse très isolée. Cela dit, on croit qu’il est tombé environ 20 millimètres de pluie en l’espace de quelques minutes à peine, ce qui représente beaucoup d’eau. Aussi, nos modèles prévoyaient des rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h. Avec ce que l’on a pu voir sur différentes vidéos, je crois sans trop me tromper que c’est effectivement ce qui s’est produit», indique Jill Maepea, météorologue pour Environnement Canada.

Selon elle, bien que la tempête fut d’une rare intensité, elle ne constitue rien de plus qu’un orage estival.

«C’était un orage très intense, violent même, il faut l’admettre, mais rien de plus. Ce n’est pas si rare que ça dans la province durant l’été, avec l’humidité qui s’accumule et les vents chauds et froids qui se rencontrent. La différence par contre, c’est que ce genre de phénomène se produit généralement dans des secteurs plus isolés, comme en forêt. Cette fois, ça a frappé fort en plein cœur d’une ville et beaucoup de gens en ont été témoins», ajoute-t-elle.