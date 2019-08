100 000$ pour les gens à mobilité réduite à Campbellton

Une partie du sentier de l'esplanade de Campbellton a été asphaltée, au grand plaisir des randonneurs et cyclistes. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Afin de faciliter les déplacements de ses citoyens à mobilité réduite, la Ville de Campbellton vient de procéder à certains changements, dont l’asphaltage d’une partie de son sentier pédestre de l’esplanade.

Depuis quelques jours, les randonneurs peuvent marcher ou rouler sur une partie asphaltée de ce sentier, grâce à un don anonyme remis à Campbellton. Son donateur souhaitait en effet que la Ville aille de l’avant avec différentes initiatives afin d’améliorer l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Pour ce faire, il a mis sur la table un montant de 100 000$.

«On pensait que notre sentier riverain (fait de fines roches concassées) était suffisamment lisse pour y pousser un fauteuil roulant, mais plusieurs personnes nous ont laissé entendre le contraire, que ce n’était pas adapté pour ça du tout. On a donc décidé d’utiliser une partie de l’argent reçu en don pour faire en sorte que cette clientèle puisse également tirer plaisir de cette section de notre municipalité», explique la mairesse de l’endroit, Stéphanie Anglehart-Paulin.

Dans les faits, la Ville a injecté un peu plus de 50 000$ (la moitié du don anonyme) dans cette initiative.

Outre l’asphaltage du sentier, elle a aussi installé des tables de pique-nique conçues pour accueillir des fauteuils roulants. Elle a également coupé des bordures de trottoirs à quelques endroits le long du sentier afin que ce dernier soit plus facile d’accès.

«Et les commentaires que l’on reçoit depuis sont incroyables. Les gens à mobilité réduite sont vraiment contents de pouvoir enfin profiter de notre sentier riverain. Ce sont de petits gestes qui font une grande différence dans leur quotidien», dit-elle.

L’ensemble du sentier n’est toutefois pas asphalté. On parle ici d’une distance d’un peu moins que la moitié, environ un demi-kilomètre, soit de l’ancien quai jusqu’à la fontaine du Saumon.

«Nous n’avions pas les fonds pour le compléter, et c’est dommage parce qu’on est vraiment content du résultat. Je vois cela comme un premier pas, et j’espère pouvoir trouver l’argent nécessaire pour le continuer encore un peu plus loin, au moins jusqu’à notre Centre d’expérience de la rivière Restigouche», ajoute la mairesse.

La mairesse se permet même de rêver à un projet plus ambitieux.

«Je ne crois pas que ce soit réaliste à court terme de faire comme dans la Péninsule acadienne et d’asphalter tous nos sentiers pédestres et de vélo. Par contre, on pourrait commencer avec un sentier comme celui-ci qui mène jusqu’au Parc provincial Sugarloaf. Ça, je le verrais d’un très bon œil», indique Mme Anglehart-Paulin.

Traverse

Une partie de l’autre 50 000$ restant en provenance du don anonyme servira quant à lui à l’installation d’une signalisation sonore et visuelle sur la rue Roseberry à la hauteur du restaurant Tim Horton.

«Nous avons déjà eu quelques accidents dans ce secteur en raison de la densité du trafic. Une meilleure signalisation assurera une plus grande sécurité à nos citoyens, et particulièrement à ceux à mobilité réduite, soit ceux qui ont de la difficulté à voir ou à entendre», ajoute la mairesse.