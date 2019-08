16,8 millions $ pour l’Aéroport international Roméo-LeBlanc

Un investissement du ministère fédéral des Transports permettra à l’aéroport international Roméo-LeBlanc d’augmenter son trafic de cargo international.

L’investissement total de 16,8 millions de dollars, partagé à part égale entre la direction de l’aéroport et le gouvernement fédéral, servira à élargir l’aire de trafic 8 pour que l’accueil d’avions cargo ne nuise pas au va-et-vient des avions passagers.

Le poste de dégivrage sera aussi agrandi, permettant d’enlever la glace accumulée sur plus d’un aéronef en même temps.

Bernard LeBlanc, PDG de l’aéroport, estime que c’est le moment de tirer profit de la guerre des tarifs entre la Chine et les États-Unis. Il croit que la région peut bénéficier d’un commerce international plus rapide.

«Dans la dernière année, il y a généralement eu un Boeing 747 par semaine qui a pris la direction de l’Asie. On espère qu’en ayant plus d’espace à l’aéroport, on accroîtra cela, et on est en discussions avec des entreprises aériennes pour accomplir ça», dit le PDG en mêlée de presse.

«Notre gouvernement croit que le potentiel d’exportation pour les produits des fruits de mer est illimité. Le marché asiatique est en croissance phénoménale, et si on veut demeurer compétitifs, on doit offrir aux entreprises canadiennes une infrastructure compétitive», a ajouté le député et ministre fédéral Dominic LeBlanc, dont l’aéroport porte le nom de son père.