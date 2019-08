Sauvetages sur une plage de Miscou: Kevin Arseneau rescapé de justesse

Les plages de Miscou sont appréciées de tous, mais parfois la mer cache des dangers insoupçonnés. En fin de semaine, des nageurs ont évité la catastrophe de justesse lorsqu’ils ont tenté de sauver la vie d’une femme emportée par de forts contre-courants.

Le matin du 4 août avait pourtant commencé de façon presque idéale. Le groupe visiteurs, qui comprenait, entre autres, le député du Parti vert, Kevin Arseneau et sa famille, s’était rendu à un chalet d’un ami sur l’île Miscou pour profiter du beau temps et de la beauté de la plage Ward, une plage non surveillée.

«On s’est baigné pendant presque deux heures de temps en matinée. Personne n’était au courant qu’il pourrait y avoir du danger», raconte Natalie Léger, de Saint-Ignace, dans le comté de Kent.

Après la baignade matinale, d’autres activités étaient prévus en après-midi. Certains avaient prévu de pêcher le bar rayé. C’est en début d’après-midi qu’un homme est arrivé soudainement pour avertir le groupe qu’une femme était dans l’eau et qu’elle avait besoin d’aide.

«On était quatre et on s’est levé très rapidement pour l’aider», explique Kevin Arseneau.

Au cours des prochaines heures, plusieurs ont fait preuve d’un grand courage.

«J’ai vu Mario (le propriétaire du chalet) partir dans l’eau. Il est allé avec un autre qui s’appelait Michel.»

Puisqu’il a déjà suivi de la formation il y a plusieurs années, Kevin Arseneau a enfilé un gilet de sauvetage et il décidé de tenter une opération de secours en kayak. Puisque son kayak habituel a été laissé au camping où il séjournait, l’embarcation utilisé n’avait pas de trousse de sécurité comprenant des cordes et une bouée flottante.

Avant son arrivée, les autres secouristes ont tenté d’aider la femme en lui donnant une planche flottante, mais la planche a été emportée par les vagues.

«La madame paniquait beaucoup, et avec raison. Elle n’avait pas de gilet de sauvetage. Je lui ai expliqué ce qu’il fallait faire. Elle devait chevaucher mon kayak comme un cheval.»

Après quelques tentatives, elle est parvenue à suivre les indications, mais la force des vagues combinés à d’autres facteurs ont fait que le kayak s’est renversé. Les deux se trouvaient maintenant à l’eau.

«Il faut rester calme dans ces situations. Je l’ai laissé s’accrocher à moi. On faisait du surplace. Pendant ce temps, je réfléchissais, mais elle n’avait plus d’énergie pour nager.»

Après un certain temps, une autre nageuse est parvenue à tirer la femme du puissant contre-courant et l’amener vers la côte.

«Quand elle est partie, j’ai commencé à essayer de nager et c’est là où j’ai réalisé que les rôles s’étaient inversés. Je n’avais plus une once d’énergie.»

Deuxième opération de secours

Bien que la femme ait été retirée de l’eau, les nageurs tentaient de s’organiser pour partir à la rescousse de leur ami Kevin.

Natalie Léger faisait partie du groupe. Elle a tenté de s’aventurer dans l’eau pour donner un coup de main, mais la tâche s’est avérée presque impossible.

«C’était comme rentrer dans un mur. J’avançais tranquillement et je les voyais à une trentaine de pieds de moi, mais tout d’un coup, c’est comme si quelque chose te tirait sur les pieds. (…) Normalement dans ces situations, il faut se laisser emporter par le courant et après tu peux nager vers le bord, mais ici, le courant semblait mener à nulle part, c’était comme un tourbillon.»

Pour la deuxième fois en un an, son fils Karel, qui suit une formation pour devenir secouriste, s’est trouvé au bon endroit, au moment. Au printemps, il a sauvé sa petite sœur de la noyade sur une rivière à Saint-Ignace. Cette fois-ci, Karel, âgé de 13 ans, a contacté le 911. Il est aussi parti en vitesse cogner sur les portes des chalets à proximité afin de trouver une corde. Un voisin lui a immédiatement donné un boyau d’arrosage.

«C’est ce boyau qui nous a permis de tirer les dernières personnes de l’eau, sans ça, il y avait des grands risques de noyade», dit Mme Léger, qui est persuadée qu’une sorte de miracle s’est produit ce jour là.

«Ça me surprend que nous soyons ici pour t’en parler.»

Kevin Arseneau se compte aussi chanceux.

«Quel merveilleux moment de prendre la main à Mario et de placer mon autre sur la planche flottante et de sentir tout le monde tirer pour me ramener là où il n’y avait pas de courant.»

La première femme secourue a été transportée à l’hôpital par l’ambulance. Selon nos informations, elle se porte bien.

Le député Kevin Arseneau – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Introspection

Bien que les services d’urgence se soient rendus sur place et qu’ils ont tout fait pour soutenir les victimes une fois de retour sur la terre ferme, les nageurs regrettent que les premiers intervenants ne possédaient pas l’équipement nécessaire pour porter secours aux gens dans l’eau. La Garde côtière avait également été contactée, mais elle ne serait pas arrivée avant au moins deux heures.

«Ce qui nous a surpris, c’est que ça n’aurait pas pris grand-chose pour que l’opération de secours ait un peu mieux. Ça nous aurait pris une corde et une bouée. Dans une zone côtière, ça m’a surpris que les secouristes ne les avaient pas», exprime Mme Léger.

Marie-Josée Chiasson, chef de la brigade d’incendie de Miscou, était à l’extérieur de la région le week-end dernier, mais elle défend le travail de son équipe. La petite brigade est surtout formée pour éteindre des feux et répondre à des accidents de route. Elle n’est pas équipée pour des sauvetages en eau vive ni sur la glace en hiver.

«Nous sommes des premiers répondants, mais pour répondre à des noyades, nous sommes mal équipés. Nous n’avons pas de bateau, nous n’avons pas les uniformes pour sauter à l’eau. Les pompiers ont fait leur possible avec rien. On n’est pas équipé pour sauver les gens dans l’eau.»

Bien que Miscou soit une île, les noyades y sont extrêmement rares, rappelle Mme Chiasson.

«Depuis les 13 ans que je suis là, c’est la première fois à ma connaissance qu’on reçoit un appel pour un événement comme ça.»

En tant qu’élu provincial, Kevin Arseneau se pose plusieurs questions depuis cette affaire.

«Après tout ça, la dernière chose que je veux faire c’est de blâmer les pompiers. Ils donnent beaucoup de temps à leur communauté. Avec le recul, ma position de député me fait réfléchir à savoir si nos brigades locales reçoivent assez de financement pour se former et s’équiper.»

Les brigades locales sont financées partiellement par le gouvernement, mais une proportion importante de leur budget provient de collectes locales.

«D’une région à l’autre, les brigades ne sont pas toutes équipées de la même façon. Il y a peut-être certaines communautés où certains facteurs font qu’il y a des risques différents, mais chaque communauté n’a pas la même capacité à ramasser autant d’argent qu’ailleurs dans la province.»

Kevin Arseneau croit aussi qu’on pourrait ajouter de la signalisation pour avertir les nageurs de dangers potentiels.