Brian Gallant travaillera pour une université ontarienne

Le député et ancien premier ministre libéral Brian Gallant s’est trouvé un emploi dans une université de Toronto.

Il agira comme conseiller spécial du président de l’Université Ryerson, en matière d’innovation, de cybersécurité et de droit.

Le député de Baie-de-Shediac-Dieppe a déjà annoncé qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections.

«Je suis très heureux d’avoir l’occasion d’aider notre pays à promouvoir une économie novatrice, prospère et plus équitable au sein d’une institution aussi réputée que l’Université Ryerson. Aider l’université à fonder une faculté de droit et à chercher des moyens d’améliorer l’accès à la justice partout au Canada sont des projets auxquels je suis fier de contribuer», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

«Je veux que vous sachiez que je tiendrai le commissaire à l’intégrité au courant des propositions que je considèrerai ou accepterai. Je n’accepterai aucune proposition d’emploi sans l’approbation explicite du commissaire à l’intégrité.»