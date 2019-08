Cas de légionellose à Moncton: des analyses en cours

Le médecin-hygiéniste régional Yves Léger s’est exprimé mercredi sur les neuf cas de légionellose détectés à Moncton et sur l’origine de cette contamination, lors d’une mêlée de presse au Bureau de la santé publique à Moncton.

Le bilan reste stable, et la situation des personnes infectées s’améliore. «Nous demeurons toujours avec neuf cas confirmés dans la ville de Moncton. Heureusement, les neuf cas sont en train de récupérer, et nous n’avons pas eu de décès liés à l’éclosion en ce moment», explique Yves Léger alors que le taux de mortalité liée à cette maladie est «de l’ordre de 10 à 15%».

Selon le médecin-hygiéniste, la légionellose se serait très probablement développée à partir des tours de refroidissement. «Une tour de refroidissement est un dispositif utilisé dans les centres commerciaux ou les bâtiments industriels pour refroidir l’air. Les tours de refroidissement sont enclines à la légionellose parce qu’elles produisent de fines gouttelettes qui peuvent porter des légionelles, la bactérie responsable de la légionellose», rappelle le spécialiste.

Suite aux différents cas repérés, «la région de l’ouest de la ville de Moncton demeure la zone prioritaire pour les recherches dans les tours de refroidissement», déclare le médecin.

Une des difficultés des analyses réside dans l’absence de listes officielles des tours de refroidissement au Nouveau-Brunswick. «C’est un problème que l’on a identifié rapidement au début de l’investigation. La province du Québec par exemple, suite à l’éclosion de la légionellose, a un système d’inscription des tours de refroidissement. Cela n’existe pas au Nouveau-Brunswick», se désole l’expert. Le personnel de la ville de Moncton prend en charge l’identification des tours de refroidissement suspectes.

26 édifices suspectés dans l’ouest de Moncton

Le médecin-hygiéniste Yves Léger. – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Tant que la source de légionellose n’a pas été identifiée, de potentiels nouveaux cas pourraient apparaître. «Le danger reste quand même très bas pour le public. On recommande aux gens de ne pas prendre de mesures spécifiques et de continuer leurs activités de routine», soutient-il. «La maladie ne peut pas être transmise d’un individu à l’autre», rappelle Yves Léger.

Néanmoins, certaines personnes sont plus à risque que d’autres. «Les gens de 50 ans ou plus, ceux qui ont un faible système immunitaire, les gens qui ont des maladies du poumon ou du rein, les gens qui fument et les diabétiques ont plus de risque d’être contaminé», avertit-il.

«Nous encourageons les personnes qui ont un symptôme ressemblant à une pneumonie, qui ont de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, de la toux et des essoufflements, à consulter. Ce sont typiquement les symptômes qui peuvent être liés à la légionellose», renseigne-t-il.

Sur les 26 édifices contenant possiblement des tours de refroidissement suspectes, deux différentes analyses vont être effectuées. «Nous allons d’abord recueillir des échantillons pour que des laboratoires puissent analyser la bactérie. Ces tests prennent plusieurs semaines avant d’avoir des résultats. L’autre test, plus rapide, consiste à identifier la présence de bactéries vivantes. L’analyse va durer une heure. Ce n’est pas la meilleure façon d’analyser, ça nous permet de cibler rapidement une source possible de bactéries», explique Yves Léger.

Comment éviter ce problème récurrent alors que 28 cas de légionellose ont été observés de 2015 à 2018 ? «Je pense que si on a une réglementation qui exige une maintenance, un dépistage régulier des tours de refroidissement, on réduirait le risque, même s’il est dur de l’éliminer complètement», confie le spécialiste.