Des adieux émouvants à Jocelyne Roy-Vienneau: «Courage et intelligence»

Le mari de Mme Roy Vienneau, Ronald Vienneau, et sa fille Isabelle Comeau. - Acadie Nouvelle: Alllison Roy

Plus de 400 personnes se sont rassemblées à Robertville, jeudi matin, afin de rendre un dernier hommage à Jocelyne Roy-Vienneau, la 31e lieutenante-gouverneur du Nouveau-Brunswick décédée la semaine dernière.

En plus de sa famille et ses amis, les dignitaires étaient nombreux à venir dire adieu à Mme Roy-Vienneau.

La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, le premier ministre, Blaine Higgs et l’ancien gouverneur général du Nouveau-Brunswick Herménégilde Chiasson, ont assisté aux funérailles d’État.

La gouverneure générale, Julie Payette, au funérailles de Jocelyne Roy Vienneau – Acadie Nouvelle: Allison Roy

Plusieurs professionnels, notamment des membres de la communauté universitaire, des ministres et des maires se sont aussi déplacés pour la célébration.

À l’extérieur de l’église Sainte-Thérèse D’Avila, la GRC a formé une garde d’honneur à l’arrivée du cortège.

Sid-Ahmed Selouani, vice-recteur de l’université de Moncton, campus de Shippagan, a rédigé et lu un éloge funèbre pour la femme qu’il considérait «une amie chère» en soulignant son parcours professionnel remarquable.

«Elle était infatigable. Un vrai modèle de persévérance, mais aussi d’intelligence», partage-t-il. « Elle s’ajoute à la liste d’Acadiens qui ont fait reculer l’intolérance et l’ignorance dans toutes ses formes.»

Julie Payette a également pris la parole pour témoigner de sa complicité avec Mme Roy-Vienneau.

«Elle était d’une simplicité redoutablement efficace. Elle accomplissait des choses partout où elle allait et tout de suite, je me suis sentie comme sa soeur, son amie.»

Père Maurice Frenette, le célébrant. – Acadie Nouvelle: Allison Roy

Selon le célébrant, Père Maurice Frenette, le fait que Mme Roy-Vienneau ait demandé que ses obsèques aient lieu dans sa ville d’enfance témoigne de sa simplicité

«Jocelyne nous donne une leçon de vie à travers la personne qu’elle a été», avance-t-il. « À travers tous ses accomplissements, ce que je remarque, c’est la manière dont elle les a accomplis. À chaque fois qu’elle accomplissait quelque chose, il y avait de l’amour, du respect, la volonté de rendre service. »

Blaine Higgs s’est aussi adressé à la foule pour offrir ses condoléances à la famille et souligner l’importante contribution de la lieutenante-gouverneur à sa communauté, sa province et son pays.

«Sa sagesse, son courage et son amitié vont me manquer», a-t-il ajouté.

Jocelyne Roy-Vienneau laisse dans le deuil son mari, Ronald, ses enfants Isabelle Comeau et Cédric Vienneau et ses petits-fils Simon et Mathieu.

«Avant tout, Jocelyne est une fille, une soeur, une maman, une grand-maman et une épouse», a dit son frère, Jean-Claude Roy, lors d’un témoignage touchant.

«Nous venons de perdre un pilier de la famille et une rassembleuse.»

À l’extérieur de l’église Sainte-Thérèse D’Avila à Robertville, la GRC formait une garde d’honneur afin d’accueillir le cortège. -Acadie Nouvelle: Allison Roy

Décédée à 63 ans à la suite d’un cancer, la grande dame de Robertville s’est bâti une réputation remarquable tout au long de sa carrière.

Outre son plus récent rôle en tant que lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Mme Roy Vienneau a été la première Acadienne à occuper le poste de vice-rectrice de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, la première femme à diriger un collège communautaire francophone au Nouveau-Brunswick et une des premières femmes à obtenir un diplôme d’ingénierie industrielle à l’Université de Moncton.