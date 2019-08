Le journaliste Mathieu Roy-Comeau et l’éditorialiste François Gravel brillent à l’APF

Le journaliste Mathieu Roy-Comeau et l’éditorialiste François Gravel ont chacun remporté un prix d’excellence, vendredi soir, lors du gala de l’Association de la presse francophone, à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Mathieu Roy-Comeau a remporté la première position dans la catégorie Article d’actualité de l’année, pour son reportage intitulé Antibilinguisme: Blaine Higgs n’a pas dit toute la vérité sur son passé.

Ce reportage révélait que M. Higgs avait présenté un mémoire en 1985 dans lequel il exprimait ses convictions contre le bilinguisme officiel. Il y dénonçait les «fantaisies irréalistes des droits linguistiques» et réclamait le démantèlement du bilinguisme officiel au nom de l’unité nationale.

En entrevue à l’Acadie Nouvelle, M. Higgs avait reconnu s’être senti à l’époque «menacé» en tant que jeune unilingue anglophone originaire d’un milieu rural, mais avait assuré que ses opinions ont changé avec le temps.

Au cours de ce même gala, François Gravel a remporté le Prix d’excellence pour l’éditorial de l’année.

Son éditorial, intitulé Une seule bonne réponse: non!, a été publié à la fin de la campagne électorale et mettait en garde les partis politiques qui voudraient gouverner dans une coalition avec la People’s Alliance, une formation politique opposée à plusieurs droits et acquis des francophones du Nouveau-Brunswick, et qui a fini par obtenir la balance du pouvoir à l’Assemblée législative.

«Il s’agit d’un éditorial impeccable et qui revêtait une grande importance à la veille des élections provinciales. Les arguments de l’éditorialiste sont suffisamment appuyés par des faits qui permettent à la population desservie d’avoir un portrait global de l’enjeu», ont partagé les juges du concours.

L’Acadie Nouvelle était aussi finaliste pour le Prix d’excellence pour l’annonce fabriquée «maison» de l’année ainsi que pour le Prix d’excellence pour la meilleure présence numérique.