Un sanctuaire pour les prostituées à Moncton

Au Sanctuaire, le nouveau centre pour les travailleuses du sexe à Moncton, une employée s’affaire à ranger les couverts dans le salon pour que les prostituées puissent s’offrir une collation. Ouvert au mois d’avril, c’est le premier centre du genre dans le Grand Moncton.

Le Sanctuaire se veut être un lieu de repos et de soutien aux personnes en situation de prostitution.

Pour protéger les femmes qui fréquentent le centre, les employés préfèrent ne pas diffuser son adresse. Julie Cormier, comptable pour l’association Carrefour pour femmes, et s’occupant ponctuellement du Sanctuaire, décrit son objectif.

«On veut aider les travailleuses du sexe afin qu’elles aient un endroit où aller pour avoir une bouffe, prendre une douche, se reposer. On va aussi leur fournir des outils pour leur toilette», affirme-t-elle

Julie Cormier, comptable pour l’association Carrefour pour femmes, s’occupe ponctuellement du Sanctuaire. – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Quotidiennement, le Sanctuaire reçoit de deux à huit femmes par jour. D’après Julie Cormier, le centre a pour objectif d’avoir deux employés à temps plein. Mais entre-temps ce sont les cinq associations à l’origine de l’établissement qui se relaient pour le faire vivre: Carrefour pour femmes, Ensemble, le programme ReConnect du YMCA, le YWCA et la clinique Salvus.

Faute d’employés permanents, les horaires d’ouverture sont assez limités.

«Le centre est ouvert du dimanche au jeudi de 16h à 19h. C’est après nos heures de bureau. C’est plus facile pour enchaîner le bureau et aller au centre», explique Julie Cormier.

«Il faut aussi une vision à long terme»

Selon Madeline Lamboley, professeure de criminologie à l’Université de Moncton, le Sanctuaire «est une bonne première chose pour les travailleuses du sexe». Elle souhaite néanmoins que l’accompagnement des personnes prostituées s’accentue.

«Ça répond à un besoin momentané, mais il faut aussi une vision à long terme», avance la spécialiste.

D’après elle, ces femmes en situation de pauvreté ont des difficultés d’accès au logement.

«Il faudrait qu’elles aient accès à un logement sécuritaire et abordable. Certaines vont être dans des maisons de chambres où elles vont se faire voler leurs effets personnels», explique la chercheuse.

Madeline Lamboley, professeure de criminologie à l’Université de Moncton. – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Madeline Lamboley cherche à analyser les problématiques liées à la prostitution, aux troubles de santé mentale et aux problèmes de toxicomanie.

«Ces trois problématiques sont très interreliées», affirme-t-elle.

Une multitude de post-its colorent les murs de son bureau. Sur chacun des bouts de papier, la chercheuse écrit les besoins perçus par les personnes prostituées et ceux perçus par leurs aidants.

«Les intervenants ont une mission qui ne correspond pas au rythme de la femme. Ils voudront qu’une travailleuse du sexe cherche un emploi, un logement, alors que ce n’est pas ce qu’elle cherche après des années où elle est en marge de la société. Pour cette raison, certaines femmes ne vont parfois pas retourner dans un service, parce qu’elles ont le sentiment qu’on ne les comprend pas», explique-t-elle.

Face au défi de la toxicomanie des personnes prostituées, Julie Cormier ne pense pas avoir la capacité d’offrir une aide adéquate.

«Personnellement, je ne suis que comptable. Si une travailleuse du sexe me demande de l’aide au centre, je l’encouragerai à contacter le ministère du Développement social», lâche-t-elle.

«Une personne qui ne veut pas d’aide n’en recevra pas. On ne va pas leur imposer des soins contre leur toxicomanie. On va avoir des informations sur la table si elles veulent se faire soigner. Mais si une personne arrive droguée, on ne va pas lui dire de se faire soigner pour cela. Ce n’est pas notre rôle», affirme-t-elle.

Des collations sont offertes aux prostituées fréquentant le centre. – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Francophone et prostituée, une double peine?

D’après la professeure en criminologie, le contexte néo-brunswickois francophone est sous-exploré.

«Il y a eu une recherche de l’UNB sur les travailleuses du sexe dans les Maritimes, mais ça reste dans un contexte anglophone», déplore-t-elle.

Madeline Lamboley souhaitait donc inclure dans ses recherches un volet sur les prostituées francophones.

«Ce n’est pas l’objectif principal de notre projet de recherche, mais on veut savoir si l’accès aux femmes francophones concernant les services est le même que pour les femmes anglophones. Le fait d’être francophone est-il une barrière?», se questionne-t-elle.

D’emblée, la chercheuse annonce qu’il est trop tôt pour donner des résultats.

«Pour l’instant, on a surtout étudié la Péninsule acadienne et ici à Moncton. On n’a pas remarqué de différences flagrantes», confie-t-elle.

Néanmoins, certains points ont interpellé la spécialiste.

«À Moncton, parfois les femmes francophones vont préférer chercher les services en anglais parce qu’ils sont plus nombreux et parce qu’il y a une certaine honte de leur langue et de la manière dont elles vont s’exprimer en français. Des fois, si on leur donne des brochures d’informations, elles vont prendre celle en anglais plutôt que le français, parce que l’anglais écrit est plus accessible que le français écrit. Mais il est trop tôt pour dire que ce sont des résultats», déclare-t-elle.