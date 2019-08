Panne d’électricité dans la Péninsule acadienne

Une panne d’électricité majeure a frappé la Péninsule acadienne vendredi soir.

Près de 10 000 foyers dans les régions de Caraquet, de Shippagan et des îles Lamèque et Miscou ont perdu le courant vers 20h30. L’électricité est revenue environ une heure plus tard.

La panne a eu des conséquences néfastes sur le Festival acadien, qui a annoncé sur sa page Facebook avoir dû annuler ses spectacles de vendredi soir, y compris celui mettant en vedette Menoncle Jason, dans le chapiteau Alpine du Carrefour de la mer. Les modalités de remboursement seront dévoilées prochainement.

Une panne a également affecté la région de Sackville-Port Elgin, touchant quelque 571 clients.