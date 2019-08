Un homme du Nouveau-Brunswick a perdu la vie sur sa moto à Hunter River, à l’île-du-Prince-Édouard, jeudi.

Vers 17 h, la GRC, le service de lutte contre les incendies de New Glasgow et les services médicaux d’urgence de l’Île-du-Prince-Édouard se sont rendus sur les lieux de la collision entre une motocyclette et une camionnette.

On a constaté le décès d’un homme de 52 ans sur les lieux.

L’enquête se poursuit. Le nom de la victime n’a pas été dévoilé.