Pannes de courant: la situation est rétablie

L’orage qui s’est abattu sur une bonne partie de la province samedi après-midi a laissé des milliers de clients d’Énergie NB sans électricité.

Un peu après 17h30, 11 910 foyers et entreprises étaient privés de courant. Une demi-heure plus tard, ce nombre avait chuté à 4090. À 19h45, il ne restait que 300 bâtiments sans courant.

C’est dans les régions d’Oromocto et de Fredericton où les malheureux étaient le plus nombreux. Près de 8000 clients de la région York-Sunbury Central étaient en effet sans électricité sur l’heure du souper. À 18h, toutefois, tout ce beau monde avait retrouvé le courant.

La situation était également difficile dans Kent, alors que plus de 3000 foyers et entreprises étaient touchés. Les communautés de Bouctouche, de Cocagne, de Grande-Digue et de Shediac River étaient principalement touchés. Vers 19h30, la situation était rétablie.

D’autres pannes de moindre envergure ont également notamment été rapportées à Paquetville, à Moncton, à Népisiguit Falls, à Boudreau-Ouest et à Beaconsfield, près de Perth-Andover.