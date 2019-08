Décès d’un homme après une sortie de route

Un homme de 41 ans de Bas-Caraquet a succombé à ses blessures après une sortie de route qui s’est produite à Bas-Caraquet.

Le 10 août, peu après 1h, des membres du Détachement de Caraquet de la GRC se sont rendus à une résidence de Bas-Caraquet, où un homme était décédé soudainement. À leur arrivée, ils ont pu déterminer que l’homme avait été impliqué dans une sortie de route quelques heures auparavant.

On croit que l’homme circulait sur la rue Morais, à Bas-Caraquet, lorsque son véhicule a quitté la route et roulé dans un fossé. Un passant a fait monter l’homme à bord de son véhicule et l’a amené à une résidence, où il est décédé plus tard, des suites de ses blessures. L’homme était seul à bord du véhicule au moment de l’incident.

On continue d’enquêter pour déterminer la cause de la sortie de route.