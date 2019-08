La Sortie branchée en Acadie fait le plein de visiteurs

Le temps maussade n’a pas empêché les visiteurs de franchir en grand nombre les tourniquets du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, qui était l’hôte durant la fin de semaine de la 4e Sortie branchée en Acadie.

L’événement s’est conclu dimanche avec une journée porte ouverte offrant une foule d’activités aux personnes qui ont la bonne idée de se déplacer sur le site de cette populaire attraction touristique du quartier Saint-Jacques, à Edmundston.

Les moindres recoins du Jardin botanique étaient animés pour l’occasion avec la présence un peu partout de kiosques, d’artisans, d’artistes et d’aires d’activités plus variées les unes que les autres.

La ferme Napolie était une fois de plus de l’événement avec ses nombreux animaux que jeunes et moins jeunes ont pris plaisir, tout au long de la journée, à caresser et à nourrir dans leur enclos.

Les nombreux visiteurs qui étaient sur place avaient même l’occasion de doubler leur plaisir en visitant le Musée des voitures d’autrefois qui a ouvert gratuitement ses portes au public durant cette même journée spéciale.

Les festivités à l’horaire au Jardin botanique avaient débuté plus tôt le week-end avec la présentation sous un grand chapiteau des spectacles des chanteurs Dan Bigras et Zachary Richard.