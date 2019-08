Deux nouveaux restos du N.-B. parmi les meilleurs au pays

Deux restaurants du Nouveau-Brunswick pourraient bientôt figurer parmi les meilleurs au pays.

Les restaurants Origines, à Caraquet et Black Rabbit, à Moncton, sont les deux finalistes du Nouveau-Brunswick en lice pour le palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2019 d’Air Canada.

La compagnie aérienne a récemment dévoilé les 35 finalistes du pays.

Les 10 finalistes seront dévoilés dans le numéro de novembre du magazine Air Canada enRoute.

Les finalistes ont été choisies par Nancy Matsumoto, une journaliste et auteure.

Elle a parcouru le pays afin de trouver les meilleurs nouveaux restaurants.

Les établissements visités ont été basés sur les recommandations d’un panel de spécialistes qui a mis Mme Matsumoto sur la piste des meilleures adresses ayant ouvert leurs portes entre le printemps 2018 et juin 2019.

«Nous sommes très heureux de cette superbe mention. J’aimerais remercier toute l’équipe chez Origines pour son beau travail et dévouement. C’est tout un honneur d’être sur cette liste et ça démontre que même si nous ne sommes pas nombreux dans la Péninsule, nous sommes fiers et capables d’accomplir de grande choses ensemble», pouvait-on lire récemment sur la page Facebook d’Origines.