La Minute du patrimoine sur la Déportation sera lancée le 15 août

La nouvelle capsule de la Minute du patrimoine portant sur la Déportation des Acadiens sera lancée le 15 août, à Moncton, dans le cadre du Congrès mondial acadien.

C’est ce qu’a annoncé Historica Canada, lundi matin, dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle.

«L’histoire de l’expulsion des Acadiens est souvent négligée dans notre histoire, a dit Anthony Wilson-Smith, président et chef de la direction de Historica Canada. Nous sommes fiers de partager ceci avec les Canadiens et d’augmenter leur connaissance de leur histoire.»

La Minute du patrimoine La déportation acadienne a été filmée à Annapolis Royal, le lieu de la première colonie acadienne, ainsi qu’à Canning, en Nouvelle-Écosse, sur des plages où la déportation s’est réellement déroulée.

Cette Minute du patrimoine a été produite par Historica Canada et Fifth Town Films. Elle a été écrite et réalisée par Tess Girard (As the Crow Flies), avec le réalisateur acadien Phil Comeau comme consultant au scénario.

Parmi les autres consultants, on retrouve le Dr Stephen White, généalogiste, l’historien Maurice Basque de l’Université de Moncton, et Véronique Mallet, directrice générale de la Société nationale de l’Acadie.

Antonine Maillet a effectué la narration finale, et c’est la voix de l’auteure et interprète acadienne Julie Doiron qui est entendue sur la musique.