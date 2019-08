Un 13e Tournoi de golf des célébrités qui promet à Edmundston

La chanteuse, animatrice et imitatrice Véronic DiCaire est l’une des invitées de Roch Voisine et participantes du 13e Tournoi de golf des célébrités. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Les célébrités et le beau temps seront du Tournoi de golf des célébrités Roch Voisine/Chevaliers de Colomb conseil 1932 qui se tient ce mardi au Club de golf Fraser d’Edmundston.

Une quarantaine de personnalités d’ici et d’ailleurs s’élanceront sur les verts du terrain de golf sur le coup de 9 heures.

Au total, 44 équipes, toutes jumelées avec une célébrité, vont participer cette année au tournoi-bénéfice ont indiqué les organisateurs.

L’analyste sportif et ancien entraîneur de la LNH, Jean Perron, les comédiens Robert Marien et Emmanuel Auger et des artistes de la chanson tels que Danny Boudreau, Véronic DiCaire, Maxime McGraw et Joannie Benoit figurent dans la longue liste d’invités du chanteur Roch Voisine.

Roch Voisine et Robert Marien seront les golfeurs les plus à surveiller lors de l’événement, ont raconté certains à l’Acadie Nouvelle lors d’un cocktail qui s’est déroulé lundi soir au Club de golf Fraser.

«Je frappe la balle solidement, mais je manque peut-être de finition!», a raconté le chanteur et comédien Robert Marien, fraîchement revenu de Chine après la présentation là-bas du spectacle musical Notre-Dame-de-Paris.

«On aime sortir de la maison et venir jouer au golf ici à Edmundston.»

Aisément capable de jouer une ronde de golf de 80 ou 85, Jean Perron est également l’un de ceux qui risquent de faire tourner les têtes sur les verts du Club de golf Fraser.

«Cette cause est tout simplement extraordinaire», a expliqué celui qui fut également entraîneur de l’équipe de hockey des Aigles Bleus de Moncton.

Emmanuel Auger est lui aussi un habitué du tournoi de golf et l’un de ceux qui n’ont pas hésité un instant à répondre à l’appel de Roch Voisine et de la Fondation Bob Fife.

«Je considère qu’aider les enfants est une chose importante. Chez moi, le réfrigérateur est toujours plein et je dois me battre avec mes trois enfants pour qu’ils prennent le temps de déjeuner», a illustré l’acteur célèbre pour ses rôles dans les téléséries Lance et compte et District 31.

«Je suis plus drôle que bon sur un terrain de golf!», a ajouté l’acteur québécois qui en sera à une 5e participation au Tournoi de golf des célébrités.

De nombreux élus de la scène politique et sportifs de la grande région du Madawaska seront également présents à ce rendez-vous.

Elixander Fernandez, le joueur étoile du club de baseball le Frontière FM d’Edmundston est l’un de ceux-là.

«Je me considère pas mal meilleur sur un terrain de baseball que sur un terrain de golf. Je fais quand même des efforts pour m’améliorer en frappant des balles et en regardant le golf à la télévision et sur la chaîne YouTube», a affirmé le baseball originaire de la République dominicaine.

Lors de sa plus récente édition tenue en 2017, l’événement avait permis d’amasser la somme de 89 000$.

«Nous espérons atteindre et même dépasser le cap du 90 000$ cette année. La cause est importante et c’est un événement unique», a fait savoir Martin Perron, le président du tournoi.

Le public est invité à assister toute la journée aux performances sur le terrain des participants et des célébrités présentes.

Le Tournoi de golf des célébrités Roch Voisine/Chevaliers de Colomb conseil 1932 est de loin la principale source de financement de la Fondation Bob Fife.

L’organisme caritatif a comme mission d’offrir des repas chauds à des élèves dans le besoin qui fréquentent différentes écoles du Madawaska.

Fondée en 1993, la fondation porte en souvenir le nom de Bob Fife, un ancien policier de la Sûreté municipale d’Edmundston et grand bénévole qui a consacré une bonne partie de sa vie au mieux-être de sa communauté avant son décès en 1992.