Du bon golf et du beau temps!

Fidèle à ses habitudes, Roch Voisine s'est élancé avec aisance et brio sur les allées du Club de golf Fraser d'Edmundston. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Tous les ingrédients ont été réunis afin de faire du Tournoi de golf des célébrités Roch Voisine/Chevaliers de Colomb conseil 1932 un grand succès.

L’événement-bénéfice qui vient en aide à la Fondation Bob Fife s’est conclu mardi soir, après une journée entière qui s’est déroulée sur les verts du Club de golf Fraser d’Edmundston.

Le soleil, la bonne humeur et les cartes ramenées près de la normale semblent avoir marqué l’édition 2019 du tournoi qui réunissait plus d’une quarantaine d’équipes et autant de personnalités venues d’un peu partout à l’invitation du chanteur originaire de Saint-Basile.

«On en a vu de toutes les couleurs côté météo après des années de présentation du tournoi, mais cette année la température est extraordinaire. La journée de golf a bien été planifiée et les gens ont bien du plaisir sur le terrain», a confié Roch Voisine avant d’y aller d’un puissant coup de départ une fois rendu à mi-parcours.

«C’est toujours un plaisir renouvelé d’être ici et de beaux souvenirs à se remémorer», a ajouté le chanteur qui a appris les rudiments du golf en compagnie de ses oncles sur le même terrain d’Edmundston il y a de cela plusieurs années.

«C’est une journée idéale pour participer à un premier tournoi de golf cette année! Les résultats ne sont pas si pire dans les circonstances», a pour sa part affirmé l’acteur Emmanuel Auger, qui en était déjà à une 5e présence au Tournoi de golf des célébrités.

Un peu plus de 24 heures après leur arrivée à Edmundston, les invités de Roch Voisine et de la Fondation Bob Fife ainsi que les autres golfeurs participants au tournoi ont pris part à un souper de groupe et à un encan qui se sont déroulés au restaurant du Club Fraser.

L’organisation de l’événement espérait être en mesure d’amasser 90 000$ devant aider à fournir des repas chauds à des enfants moins bien nanties des écoles de la grande région d’Edmundston.