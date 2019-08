20 communautés où célébrer le 15 août!

C’est l’heure de sortir les casseroles et les drapeaux! Du nord au sud, les Acadiens se préparent pour leur Fête nationale. Voici un tour d’horizon des activités organisées aux quatre coins du Nouveau-Brunswick.

Dieppe

Cette année, Dieppe volera la vedette à Caraquet. La municipalité hôtesse du Congrès mondial acadien donne rendez-vous à tous les amoureux de l’Acadie sur la Place 1604 pour le Grand tintamarre. Départ à 17h55!

Viendra ensuite l’heure du spectacle: Édith Butler, 1755, Bois Joli, Lisa LeBlanc, Zachary Richard, Vishtèn, Radio Radio, Les Hôtesses d’Hilaire, Marc à Paul à Jos, Les Hay Babies, Joseph Edgar et bien d’autres animeront la soirée.

Cette année, le tintamarre habituellement organisé par le festival Acadie Rock n’aura pas lieu pour donner toute la place à l’un des événements-phare du Congrès mondial acadien. Pour l’occasion, le service habituel de transport en commun sera gratuit dans le Grand Moncton à compter de 17 h, puis des navettes gratuites prévues spécialement pour l’occasion circuleront de 22h30 à 2h, à partir de l’École Sainte-Thérèse.

Caraquet

Le 40e tintamarre du Festival acadien de Caraquet se mettra en branle à 18h sur le boulevard Saint-Pierre. La fête commencera en début d’après-midi à la place du Festival avec les prestations de Les Veilleux, Stéphane Leblanc, Matt Boudreau, BAIE Raphaël Butler prendra le relai à 19h et sera suivi des groupes CY et La Trappe.

Tracadie

À Tracadie, le tintamarre débutera à 18h. Les véhicules du cortège partiront du complexe S.A. Dionne tandis que les marcheurs et les cyclistes commenceront depuis de l’ancien hôtel de ville à 18h30. Une soirée musicale suivra au marché Centre-Ville. En guise de bouquet final, le feu d’artifice éclatera à 22h.

Bouctouche

Le grand tintamarre commence à 14h30 devant le nouveau marché des fermiers pour se rendre au Pays de la Sagouine. L’Île-aux-Puces accueillera jusqu’à 1h du matin Daniel Léger, Rhéal LeBlanc, Paul Dwayne, Hert LeBlanc et les Rois du Gros Tyme.

Memramcook

Les Acadiens sont appelés à se faire entendre devant le Monument-Lefebvre. Le tintamarre de Memramcook résonnera à 11h15. Au programme: activités familiales (jeux gonflables, maquillage de visage), barbecue communautaire gratuit (12h à 14h) et musique avec le groupe The Lumber Jills.

Richibucto

Le parc municipal Jardine accueillera des activités de bricolage pour les enfants et un spectacle de musique à partir de 13h. C’est de là que partira le tintamarre à 15h.

Lamèque

Les festivités débuteront à 13h à la salle Mathieu Duguay. Au programme ; des sculptures de ballon, des jeux gonflables, la mini-ferme, des artisans, des maquillages pour les enfants, un atelier de recyclage d’instrument pour le tintamarre et une chasse au trésor. Le traditionnel tintamarre commencera à 18h devant l’école Soeur Saint-Alexandre

Shediac

La fête commencera à 15h devant la maison Pascal-Poirier, en compagnie des artistes Hubert Gallant et Flo Durelle. Le tintamarre y retentira à 17h55. La foule se dirigera jusqu’au parc Pascal-Poirier où sera présenté un spectacle mettant en vedette Terry Melanson et Jean-Marc Cormier.

Edmundston

En journée, le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Edmundston vibrera au rythme de l’Acadie et offrira une gamme d’activités qui débutera dès 9h. Un tintamarre se mettra en branle à cet endroit sur le coup de 13h et sillonnera les magnifiques sentiers du jardin. Des jeux et séances de maquillage pour enfants et un spectacle du réputé guitariste Bruno Jacques Pelletier figurent aussi à l’horaire de cette journée.

Cap-Pelé

Le 15 août sera célébré à la plage l’Aboiteau à compter de 16h00. Le groupe Marty pis les Roots se produira sur scène à partir de 17h, suivi de Colleen Duguay et Sharp Tone à 19h30. Le tintamarre aura lieu à 19h30 et des feux d’artifice seront lancés à 21h45.

Kedgwick

La population de Kedgwick est invitée à se rendre à la Halte routière à 18h30 pour le tintamarre et la levée du drapeau. Les festivités se poursuivront jusqu’à minuit sous le chapiteau avec le groupe «C’Nuzôte» à la Halte routière.

Restigouche

La Radio Restigouche CIMS FM organise cette année un tintamarre routier, en invitant les gens à parcourir la région en automobile. Le Centre d’expérience de la rivière Restigouche accueille quant à lui une foule d’activités en après-midi: zoo, jeux de pelouse, maquillage pour enfants, bricolage, feu de joie, jusqu’aux feux d’artifice à 21h30.

Atholville

Atholville donne rendez-vous à la communauté acadienne dès 15h sous le grand chapeau situé près de l’hôtel de ville, avant que le tintamarre ne résonne à 17h45. La journée se terminera par la clôture du festival des sommets de 19h à 21h30.

Petit-Rocher

La rue Principale sera fermée de 14h à 19h pour la fête des Acadiens. Ronald LeBlanc, Jean-Guy Boudreau, Stéphane & ses musiciens viendront réchauffer l’atmosphère. Un tintamarre est prévu à 18h, peu après la levée du drapeau.

Fredericton

Les festivités se dérouleront sur la Place des officiers à partir de 15h, avec des activités pour petits et grands et de la musique acadienne. Quant au tintamarre, il se mettra en branle à 18h et se rendra à l’hôtel de ville de Fredericton où aura lieu le lever du drapeau. L’action se déplacera de nouveau vers la Place des officiers après 19h où se produira Danny Party.

Saint-Léonard

La communauté de Saint-Léonard aura l’occasion de fêter l’Acadie de 15h à 20h, sous un chapiteau qui sera aménagé au presbytère de la paroisse. DJ June Pelletier, jeux gonflables et chasse au trésor pour les enfants et souper hot-dog figurent à la programmation qui se poursuivra quelques kilomètres plus loin avec la récitation du chapelet à l’église de Notre-Dame-de-Lourdes et d’une procession à la grotte de l’endroit.

Drummond

L’édifice municipal de l’endroit servira de lieu de départ d’un tintamarre qui prendra son envol à 16h avant d’aboutir au parc des jeunes de Drummond où sera servi un repas et se tiendront des activités mettant entre autres en vedette M. Ballon et le musicien Jacques Surette

Shippagan

La fête débutera à 13h à l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick où auront lieu de nombreuses activités ludiques et un atelier de création de chandails, puis de fabrication d’instrument. C’est sur scène que les festivités se poursuivront avec le groupe ontarien Les Rats d’Swompe. Le Centre marin sera le point de départ du tintamarre dans les rues de Shippagan qui commencera dès 18h.

Pointe-Verte

À Pointe-Verte, le parc Atlas ouvrira ses portes aux visiteurs pour des jeux gonflables, des tours de poney et des séances de pédalo. La parade du tintamarre suivra à 18h.

Miramichi

Le 15 août sera fêté au parc Waterford Green Park de 11h30 à 15h30. Danny Party, Phil Athanase et Art Richard sont attendus sur scène.

Nouvelle-Écosse

À Halifax, la cérémonie du lever du drapeau acadien et la proclamation par le maire Mike Savage lancent la journée à 11h30 à la place Grand Parade.Le film «Zachary Richard Toujours Batailleur» sera présenté à 14h au Paul O’Regan Hall. En soirée, un spectacle gratuit à la salle Paul O’Regan de la bibliothèque centrale est prévu, avec Luc D’Eon et La Relève, Charles et Monique, et Décota McNamara.

Dans la région Clare, le tintamarre partira à 18h de la salle des pompiers à la Rivière-aux-Saumons à 18h pour finir à l’Université Sainte-Anne. Beauphare, Brian Amirault et la Baie en Joie clôtureront la fête sur le campus.

Du côté de Chéticamp, un party de cuisine chez Seafood Stop ouvrira le bal en début d’après-midi. De la musique suivra sur la Place du Pêcheur à 17h.

Avec la collaboration du journaliste Sébastien Lachance