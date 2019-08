Agression armée à Edmundston: Charles Potts plaide non coupable

Charles Potts a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité aux multiples accusations déposées à son endroit plus tôt cet été.

L’individu est soupçonné d’être à l’origine de plusieurs délits – dont certains très graves – commis le 27 mai à Edmundston et dans la région du Madawaska.

L’homme âgé de 34 ans est entre autres accusé d’agression armée, d’avoir braqué une arme à feu sur un individu et sur des policiers, de port d’une arme à feu prohibée et chargée, de séquestration et d’avoir déchargé une arme à feu.

À nouveau de passage en Cour provinciale à Edmundston mardi matin, Charles Potts a plaidé non coupable à la totalité des 20 chefs d’accusation déposés contre lui.

L’accusé a de plus décidé d’opter pour un procès devant juge et jury qui sera précédé de la tenue en décembre d’une enquête préliminaire visant à déterminer s’il existe suffisamment de preuves pour citer l’accusée à son procès.

Les faits reprochés à Charles Potts sont en lien avec une altercation qui s’est produite aux installations de Gallant Entreprise, à Edmundston.

Pris en flagrant délit de vol de carburant par un employé, Potts aurait ligoté ce dernier.

Vraisemblablement armé d’un fusil tronçonné de calibre 12, le suspect a fait feu à bout portant sur l’employé, lui infligeant des blessures mineures qui ont nécessité une brève hospitalisation.

Une vaste chasse à l’homme impliquant plusieurs agents et la Section des chiens policiers de la GRC au Nouveau-Brunswick s’était alors amorcée, avant la capture du fugitif une vingtaine d’heures plus tard.