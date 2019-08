La discrète industrie de la fourrure néo-brunswickoise

Une photo prise en 2014 dans un élevage de visons de la Colombie-Britannique. - Crédit: The Fur-Bearers

NDLR: Toutes les photos d’animaux ont été prises hors du Nouveau-Brunswick, l’accès aux élevages de la province nous ayant été refusé.

Au Nouveau-Brunswick, les élevages de visons et de renards font peu parler d’eux et opèrent à l’abri des regards. Ailleurs, pourtant, le débat fait rage autour de l’industrie de la fourrure. D’un côté, les défenseurs de la cause animale dénoncent des conditions de vie déplorables. De l’autre, l’industrie assure que tout est fait pour garantir le bien-être des bêtes.

Selon le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, quatre fermes de visons et huit ranchs de renards sont encore en activité au Nouveau-Brunswick. Environ 40 000 peaux de vison et 800 peaux de renard sont produites chaque année dans les fermes de la province, d’après les données des Encans de fourrures d’Amérique du Nord (NAFA).

Le journal s’est vu refuser l’accès à cet élevage de renards argentés situé près de Salisbury. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Le journal s’est vu refuser l’accès à cet élevage de renards argentés situé près de Salisbury. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

À quoi ressemblent les conditions de vie à l’intérieur de ces élevages? Vous ne le saurez pas. Les producteurs contactés par l’Acadie Nouvelle n’ont pas souhaité répondre à ces questions et ont refusé de nous faire visiter leur exploitation.

Alors que nous prenions des images d’un ancien élevage de renards situé près de Salisbury, deux éleveurs installés dans les parages sont venus nous interrompre et nous ont demandé de quitter les lieux. Nous nous trouvions alors sur un terrain privé sans autorisation, sur le gazon à deux pas de la route. Lors de l’altercation, le propriétaire d’un ranch a indiqué qu’il ne donnerait pas d’entrevue. Il dit craindre de devenir la cible des défenseurs des animaux et ajoute se méfier des médias.

Contacté par téléphone, Paul Flemming, propriétaire d’un élevage de visons dans la région de Woodstock, refuse lui aussi d’ouvrir ses portes au public.

«Je préfère faire profil bas et ne pas attirer l’attention sur l’industrie, lance-t-il. J’ai peur de parler avec tout ce qu’il se passe autour des droits des animaux. En Ontario, des activistes se sont introduits la nuit et ont ouvert les cages…»

Qui donc peut s’assurer que les animaux y sont traités décemment? Actuellement, pas grand monde. Les éleveurs sont simplement tenus de s’associer à un vétérinaire qui ne peut se rendre dans les exploitations qu’avec la permission du propriétaire.

«Quand un vétérinaire entre dans une ferme, il doit s’assurer qu’il n’y ait pas de risques de contamination. Il faut veiller à ce que les animaux reçoivent suffisamment d’eau, de nourriture, que la ventilation est suffisante, que les cages sont suffisamment larges», décrit Dr James P. Goltz, gestionnaire des Services de laboratoire vétérinaire du Nouveau-Brunswick.

Si un vétérinaire observe un problème sérieux de bien-être animal, il peut le rapporter aux autorités, assure le fonctionnaire.

«Quand il rencontre une situation dans laquelle un animal a besoin de soins, il fait des recommandations pour qu’il soit traité de la façon dont il doit l’être. Si les gens choisissent de ne pas suivre ces conseils, on ne peut pas les forcer», reconnaît-il.

Bataille d’images

Sur le plan national, les conditions de détention des renards et des visons sont au coeur d’une guerre de communication dans laquelle s’affrontent lobbys industriels et groupes de défense des animaux.

Un vison mord le cadavre d'un de ses congénères sans vie. Découvert dans un élevage de la Colombie-Britannique. – Crédit: The Fur-Bearers Un vison dont les oreilles ont été arrachées par l'un de ses congénères. Découvert dans un élevage de la Colombie-Britannique. – Crédit: The Fur-Bearers En 2014, l'association The Fur-Bearers a lancé une campagne dénonçant la souffrance animale engendrée par l'industrie de la fourrure. – Crédit: The Fur-Bearers Une photo prise en 2014 dans un élevage de visons de la Colombie-Britannique. – Crédit: The Fur-Bearers

En 2014, l’association de protection des animaux à fourrure The Fur-Bearers a obtenu des photos et des enregistrements vidéo captés dans neufs élevages à travers le pays. On y voit des visons dont les oreilles ont été arrachées, d’autres mordant les barreaux de leur cage.

Michael Howie, porte-parole de l’organisme évoque des conditions de vie «profondément dérangeantes».

«Nous avons documenté des cas d’automutilation, de cannibalisme, de sévères infections et blessures», s’indigne-t-il.

À l’état sauvage, les visons passent jusqu’à 60 % de leur temps dans l’eau, se déplacent et chassent dans un domaine vital qui s’étend sur près de 5 km2. Dans une ferme d’élevage industriel, ces animaux semi-aquatiques passent leur vie entière dans des cages grillagées sans pouvoir nager, s’émeut Michael Howie.

«Les visons sont des bêtes actives et curieuses. Les mettre dans des cages depuis leur naissance jusqu’à leur mort ne constitue certainement pas «de bons soins». Il n’y a aucune façon éthique de faire l’élevage des visons et des renards de manière industrielle. La fourrure n’est pas un produit essentiel. C’est un grand luxe qui se paie par la souffrance et la mort tout à fait inutile de millions d’animaux.»

Alan Herscovici, ancien directeur du Conseil canadien de la fourrure, alimente un site internet appelé TruthAboutFur.com, un outil de communication destiné à redorer l’image de l’industrie. On y trouve des portraits de producteurs souriants câlinant leurs visons et des contre-argumentaires aux inquiétudes concernant le bien-être de ces animaux.

Peter Noer est le propriétaire d’une ferme à Terre-Neuve-et-Labrador. – Crédit: Conseil canadien de la fourrure Catherine Moores élève des visons pour leur fourrure à Terre-Neuve-et-Labrador. – Crédit: Conseil canadien de la fourrure

«Dans les vidéos prises par les activistes, les visons ont l’air névrosés, anxieux. C’est parce que ces gens rentrent la nuit et les animaux deviennent excités. Ils pensent qu’on va les nourrir, lance-t-il. Je suis allé dans plusieurs fermes. Les visons sont calmes, ils sont bien. Il y a une boîte pour que l’animal puisse s’installer confortablement et les dimensions de la cage sont suffisantes pour qu’il puisse bouger confortablement.»

Selon lui, les animaux élevés en captivité sont bien nourris et vivent mieux que dans la nature où ils sont la proie des prédateurs et des conditions climatiques extrêmes. Les producteurs ont tout intérêt à offrir des conditions optimales en termes de logis, d’alimentation et de soins à leurs animaux, plaide M. Herscovici.

«La seule façon de produire de la fourrure de bonne qualité, c’est de s’assurer qu’ils soient bien traités!»

Les conditions d’élevages ne répondent pas aux besoins psychologiques et émotionnels les plus fondamentaux des animaux, tels que le jeu, l’interaction sociale et l’exploration, rétorque Michael Howie.

«Ils font ce qu’il faut pour avoir la meilleure fourrure possible, pas ce qui est le mieux pour l’animal. Vous ne pouvez pas dire qu’ils ont ce dont ils ont besoin dans ces cages, c’est un argument ridicule. Je peux maintenir mon chien en vie en l’enfermant dans un placard et en lui donnant de l’eau et de la nourriture. Il pourra vivre quelques années, mais ça ne veut pas dire que c’est humain, juste, acceptable!»

Les pays ayant banni les élevages de fourrure:

Autriche – République Tchèque – Croatie – Pays-Bas – Serbie – Slovénie – Royaume-Uni – Allemagne (2022) – Norvège (2025)

Commerce de la fourrure: un secteur peu surveillé et peu encadré

Contactée par l’Acadie Nouvelle, la SPCA du Nouveau-Brunswick indique ne pas avoir de position officielle sur la question du commerce de la fourrure. L’organisme provincial n’a jamais mené aucune enquête et n’a jamais reçu de plainte concernant les élevages.

En fait, la SPCA du Nouveau-Brunswick ne se charge pas de la protection de ces animaux.

«Nous ne couvrons pas cela, ce n’est pas notre mandat, mentionne Tony Porter, directeur de la protection animale. Nous nous occupons uniquement des animaux domestiques et des animaux de la ferme. Pas du commerce de la fourrure et des animaux sauvages.»

Cela contraste avec les prises de position de la SCPA de la Colombie-Britannique, qui, sur son site internet, se dit «opposée au fait de tuer des animaux pour se vêtir». Plus à l’est, la SPCA de Montréal a été à l’initiative de la campagne #Finilafourrure.

«Il n’y a aucune façon éthique de faire l’élevage des visons et des renards de manière industrielle. Même si elles sont très propres, les cages grillagées ne sont pas adéquates pour des animaux», estime l’organisme, qui dénonce l’absence de contrôle indépendant.

Au Canada, il n’y a pas de loi fédérale régissant les pratiques d’élevage de ces animaux. Seules les lois concernant la cruauté animale peuvent être invoquées dans les cas d’abus flagrants. L’an dernier, un éleveur de vison de l’Ontario a été la cible de 14 chefs d’accusation déposés par la SPCA de la province. L’agence indique que son enquête a révélé des animaux malades présentant des lésions importantes, une manipulation brutale des bêtes, des conditions insalubres et un manque de soins.

En 2014, quelque 90 renards avaient été retrouvés dans des conditions exécrables dans une ferme de Sainte-Jude au Québec . – Photo SPCA Montréal

Au Nouveau-Brunswick, il n’existe pas de législation spécifique concernant le traitement des animaux dans l’industrie de la fourrure. Les producteurs de la province sont soumis aux codes de pratiques instaurés par le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage. Cependant, ces règlements sont volontaires et n’ont pas une valeur juridique.

Ils fixent notamment les méthodes d’euthanasie: pour les renards, c’est l’électrocution anale et pour les visons, la chambre à gaz.

D’après le code de pratique, les dimensions minimales de la cage pour un renard adulte sont de 76 centimètres de largeur sur 76 centimètres de hauteur. Dans le cas des visons, on mentionne que les cages doivent offrir suffisamment d’espace pour qu’ils puissent manger, boire, se reposer, se tenir debout, faire demi-tour, étirer pleinement leurs membres et accéder au nichoir.

«Ces codes sont revus par une équipe de scientifiques indépendants, de vétérinaires, de membres de l’industrie et des groupes de protection des animaux qui ont l’expertise», note Dr James P. Goltz, vétérinaire.

Pour répondre aux critiques, l’industrie de la fourrure canadienne a décidé de rejoindre un programme de certification international appelé FurMark, qui devrait être en place à partir de 2020.

«Nous nous attendons à ce que tous les producteurs de vison soient enregistrés dans la province cette année, assure Jean Bertin, du ministère Agriculture, Aquaculture et Pêches. En vertu de ce programme, les visites chez le vétérinaire sont obligatoires et un inspecteur indépendant visitera toutes les fermes participant au programme pour effectuer un audit.»

D’après Dr Goltz, l’accès au marché sera réservé aux producteurs qui se soumettent au code de pratique et obtiennent la certification.

Michael Howie, porte-parole du groupe The Fur-Bearers, est sceptique.

«Quand l’industrie s’oppose aux inspections surprises et au fait que des personnes de l’extérieur s’intéressent à leurs pratiques, ça sonne un signal d’alarme selon moi, argumente-t-il. Si l’industrie est tellement certaine de ce qu’elle fait, elle devrait vous ouvrir les portes de n’importe quelle ferme.»

Un contexte économique difficile

L’industrie de la fourrure est aujourd’hui dans le creux de la vague. En 2012 et 2013, pour une peau de vison noire de qualité supérieure, un éleveur recevait en moyenne entre 110 et 130$. Pour la même fourrure, il reçoit aujourd’hui moins de 40$. Trop peu pour faire un profit.

«Les prix étaient trop hauts et trop de joueurs sont entrés sur le marché. Ça a entraîné une crise de surproduction. Depuis, on enchaîne les mauvaises années», déplore Paul Flemming, propriétaire d’une exploitation de visons dans la région de Woodstock.

En parallèle, la demande a ralenti sur les principaux marchés d’exportation que sont la Chine, la Russie et la Corée du Sud.

Charles Briggs, ancien associé d’un élevage de vison à Richmond Corner, a dû mettre la clef sous la porte en décembre dernier.

«Les peaux ne se vendaient pas, on n’en obtenait que 15$. Je pense que c’est la fin de cette industrie, il n’y a pas de marché en ce moment», soupire-t-il.

Le siècle dernier, le village de Salisbury comptait de très nombreux éleveurs de renards. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Le siècle dernier, le village de Salisbury comptait de très nombreux éleveurs de renards. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Résultat, le nombre d’élevages de visons néo-brunswickois est passé de quatorze en 2012 à quatre en 2019. À Salisbury, qui a longtemps été l’un des villages canadiens comptant le plus de ranchs de renards, il ne reste plus qu’une exploitation encore en activité.

La plupart des élevages de la région de Salisbury ont mis la clef sous la porte. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre La plupart des élevages de la région de Salisbury ont mis la clef sous la porte. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Durable, la fourrure?

Les professionnels de la fourrure multiplient les efforts de communication pour expliquer qu’un élevage raisonné est plus écologique que la production de fourrures synthétiques à base de produits pétroliers non renouvelables.

Par ailleurs, les visons d’élevage sont nourris des restes provenant d’abattoirs, d’usines de poisson et autres traitements de la nourriture, souligne Alan Herscovici, ancien directeur du Conseil canadien de la fourrure.

«Dans un sens, on recycle des déchets pour créer de la valeur!»

Là encore, ces affirmations sont contestées par les opposants au commerce de la fourrure, qui pointent du doigt les conséquences du stockage et du traitement du fumier, des déchets d’aliments pour animaux et des carcasses.

Selon un rapport de l’Acadia University publié en 2014, les fermes de vison seraient la source la plus probable de problèmes de qualité de l’eau dans neuf lacs de l’ouest de la Nouvelle-Écosse. Les études sur la qualité de l’eau effectuées entre 2008 et 2012 ont montré que les lacs situés dans les bassins versants étaient sérieusement dégradés et notaient de fortes concentrations en algues.

«Les nutriments présents dans les lacs contaminés comptent des niveaux extrêmement élevés de phosphore, ce qui est probablement dû à l’utilisation de superphosphate dans l’industrie de l’élevage de visons», écrit le chercheur Mike Brylinsky.