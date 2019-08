Baisse de trois cents du prix de l’essence

Les conducteurs de la province ont droit à un cadeau à la pompe à l’occasion de la Fête nationale de l’Acadie. Le prix du sans-plomb baisse de plus de trois cents le litre.

À 121,5 cents le litre, le prix de l’essence atteint son niveau le plus bas en deux mois. Il est presque 10 cents le litre plus bas qu’à pareille date l’an dernier (129,5 cents le litre), et ce, malgré la taxe fédérale sur le carbone de 4,4 cents le litre imposée en avril. Le propriétaire d’un véhicule ayant un réservoir d’essence de 50 litres paie donc 4$ de moins pour faire le plein.

La Commission de l’énergie et des services publics du NB établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01.

Tout comme le prix de l’essence, le prix du carburant diesel à ultra faible teneur en soufre a baissé d’environ 3 cents, jeudi matin, atteignant 126,4 cents le litre.

Il en va de même pour le prix du mazout, qui est passé de 114,6 à 111,5 cents le litre.

Le prix du propane est quant à lui demeuré relativement stable, passant de 96 à 95,3 cents le litre.