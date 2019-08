La cathédrale de Moncton désignée lieu historique national du Canada 

Marie-Linda Lord, présidente de la Fondation Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Mgr Valéry Vienneau, Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et Bernard Thériault, historien et homme politique, sont devant la plaque commémorative - Gracieuseté : Parcs Canada / Gouvernement du Canada

La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption a reçu une plaque commémorative qui désigne officiellement l’établissement au riche patrimoine comme lieu historique du Canada. La Fondation de la cathédrale ainsi que les élus ont souligné cette reconnaissance ce jeudi à l’occasion de la Fête nationale des Acadiens.

Des centaines de personnes ont assisté à la cérémonie officielle qui a eu lieu en matinée devant la cathédrale, aussi connue sous l’appellation Monument de la Reconnaissance.

La plaque commémorant l’importance historique nationale de la cathédrale avait été annoncée le 15 août 2017.

Une désignation de lieu historique, dans ce cas-ci cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, permet de faire valoir le riche patrimoine associé à un lieu.

Des visages tantôt souriants, tantôt émus, étaient visibles dans la foule. Les gens présents ont arboré fièrement les couleurs de l’Acadie. De la discrète épinglette aux chandails à l’effigie d’une famille, nombreux sont ceux qui ont écouté attentivement les discours.

L’émotion a été à son comble lorsque Monette Gould, soprano acadienne de renom, a chanté Ave Maris Stella aux spectateurs.

Marie-Linda Lord, présidente de la Fondation Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, souligne que bien du chemin s’est opéré depuis 10 ans. Le Monument de la Reconnaissance était alors menacé de démolition.

«Nous sommes attachés à ces bâtiments patrimoniaux qui font partie de notre histoire. Notre cathédrale a évité le pic des démolisseurs», fait valoir Mme Lord.

L’Acadie compte d’autres lieux historiques nationaux désignés par le gouvernement du Canada. Ils datent tous du 18e et 19e siècle, par exemple Grand Pré et Port Royal, en Nouvelle-Écosse et Port-la-Joye–Fort-Amherst à l’Île-du-Prince Édouard. Au Nouveau-Brunswick, il y a le Fort Beauséjour et le Monument-Lefebvre.

Aucun lieu patrimonial du 20e siècle n’avait toutefois reçu une désignation de lieu historique nationale jusqu’à maintenant.

«Notre cathédrale, le Monument de la Reconnaissance, est le premier lieu historique acadien du 20e siècle à obtenir cette désignation», a-t-elle déclaré avec enthousiasme sous les applaudissements des spectateurs.

L’archevêque de Moncton, Mgr Valéry Vienneau a livré un discours rendant hommage à Mgr Arthur Melanson, celui qui a permis l’édification de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption.

«C’est grâce à lui que nous avons eu un lieu de culte aussi magnifique que la cathédrale», assure-t-il.

Il salue les ouvriers et les bénévoles qui ont bâti la cathédrale en l’espace de 18 mois (1939-1940). Il décerne aussi une distinction aux paroissiens qui ont maintenu l’édifice en vie pendant 80 ans.

Selon l’archevêque, la plaque souligne l’importance culturelle et artistique du Monument de la Reconnaissance. Mgr Melanson avait imaginé un lieu rassembleur et communautaire.

«Voici que notre cathédrale trouve actuellement cette vocation initiale!», lance-t-il.

La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption est un symbole de la résilience du peuple acadien. Grâce à l’esprit de communauté de Mgr Arthur Melanson, les Acadiens se mettent tous la main à la pâte afin de construire le bâtiment religieux en 1939. Après leur quart de travail, ils travaillent fort pour mener à bien ce projet ambitieux.

La construction de la cathédrale est terminée en 1940. Elle arbore une architecture qui s’inscrivait dans la modernité à l’époque, mêlant les styles Art déco et néo-gothique.

Marie-Linda Lord a aussi salué la grande implication de Gilbert Doucet, ancien PDG d’Assomption Vie, décédé en mai dernier. Il a porté à bout de bras le dossier pour la désignation de la cathédrale, de 2010 à 2017.

Dawn Arnold, la mairesse de Moncton, ainsi que Ginette Petitpas Taylor étaient présentes afin de souligner l’événement.