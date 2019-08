Le coeur à la fête dans le Nord-Ouest

Les projecteurs étaient surtout braqués en direction du Congrès mondial acadien 2019, à Dieppe, et du côté de Caraquet, où se tenait le Festival acadien, mais rien n’a empêché la Fête nationale de l’Acadie d’être célébrée partout au Nouveau-Brunswick.

Même si elles étaient de moindre envergure, de belles célébrations ont eu lieu, jeudi, dans le Nord-Ouest de la province, là où les Acadiens de souche et d’adoption avaient tout autant le cœur à la fête.

De la ville d’Edmundston jusqu’au village de Drummond, la plupart des communautés ont célébré toute la journée à leur façon la Fête nationale de l’Acadie: dans la joie et la bonne humeur.

Dès la matinée, dans le quartier Saint-Jacques à Edmundston, le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick accueillait déjà de nombreux visiteurs qui étaient prêts à entamer les célébrations du jour.

Sous un ciel et une température splendide, un tintamarre s’est mis en branle en début d’après-midi à cet endroit alors que les participants ont brièvement traversé les sentiers du jardin tout en respectant la consigne de faire le plus de bruit possible.

Sous un grand chapiteau, les nombreux enfants venus célébrer ont semblé se plaire dans les jeux gonflables aménagés pour l’occasion ou à se lancer à répétition des ballons aux couleurs de l’Acadie.

Tout comme les plus vieux qui étaient aussi présents en grand nombre, ces jeunes n’ont pas manqué de savourer du gâteau qui était servi sur place et qui a tôt fait de trouver preneurs.

À la mi-journée, près de 400 personnes avaient déjà pris part aux célébrations qui se poursuivaient, ont fait savoir les responsables de l’événement Edmundston fête l’Acadie.

«On a pratiquement triplé le nombre de visiteurs attendus, des gens d’ici et même d’ailleurs sont venus célébrer avec nous», s’est réjouie Anne Martin, l’organisatrice de la journée de célébrations.

Des touristes français, québécois et même des résidents de l’État du Maine étaient présents aux festivités, a constaté l’Acadie Nouvelle.

«Comme nous sommes de passage dans la région durant l’été, nous tenions à assister à la fête et à célébrer avec les gens», a affirmé Anna Gillet, originaire de Grenoble, en France.

Le Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr avait convié la population de la région de Saint-Léonard à célébrer l’Acadie. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance À Edmundston, le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick a accueilli de nombreux visiteurs venus célébrer la Fête nationale de l’Acadie. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance Des activités dans le cadre de la Fête nationale de l’Acadie étaient à l’affiche dans le Village de Drummond où de nombreux résidents de Grand-Sault se sont joint aux festivités. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Un peu plus au Sud, à Saint-Léonard, le Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr avait également convié la population à célébrer l’Acadie en grand sous un chapiteau aménagé aux abords du presbytère de la paroisse.

Comme dans toute bonne fête du 15 août, tintamarre, musique acadienne, souper hot-dog et jeux pour enfants étaient au programme de la journée de célébrations qui s’est terminée un peu plus loin et tard en soirée avec la récitation du chapelet à l’église de Notre-Dame-de-Lourdes et d’une procession à la grotte qui est voisine du lieu saint.

«Il est important de se rassembler aujourd’hui en cette journée spéciale et de célébrer tous ensemble», a raconté Huguette Plourde, l’organisatrice de la journée de fête.

Des activités dans le cadre de la Fête nationale de l’Acadie étaient également à l’affiche jeudi dans Village de Drummond.

Une foule des plus nombreuses, comprenant bien des gens provenant de la ville voisine de Grand-Sault, a festoyé au parc des jeunes de Drummond ou la musique et le BBQ étaient de mise pour agrémenter cette fête de l’Acadie.

«On va finir par savoir que l’Acadie existe et que les Acadiens ne se trouvent pas seulement dans la Péninsule acadienne!», a lancé Lionel Arseneault, qui prenait part aux célébrations.

Les festivités à cet endroit avaient débuté en fin d’après-midi avec un incontournable tintamarre qui avait pris son envol à l’édifice municipal du village.

D’autres célébrations avaient également lieu à Sainte-Anne-de-Madawaska, à Rivière-Verte et dans le Haut-Madawaska.