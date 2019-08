Les risques d’inondations seront réduits sur un chemin d’Edmundston

Les gouvernements fédéral et provincial investissent 1,25 million $ afin de financer des travaux d’amélioration visant à réduire les risques d’inondations sur le chemin Titus, à Edmundston.

Dans un communiqué de presse, Infrastructure Canada précise que le projet comprend l’augmentation de la taille et de la quantité de ponceaux, la construction d’un remblai artificiel ainsi que l’aménagement d’un petit bassin dans le cours d’eau voisin.

«Une fois les travaux terminés, les résidents et les entreprises de la région bénéficieront de routes plus sûres et plus fiables, tout en étant protégés contre les inondations causées par des pluies torrentielles et des phénomènes météorologiques violents», précise Ottawa.

Le gouvernement du Canada investit jusqu’à 580 000$ dans ce projet dans le cadre du volet des infrastructures vertes du programme d’infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick est de 670 000$.