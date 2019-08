Artistes et visiteurs font fi du mauvais temps à Saint-Léonard

Jean-Pierre Busque a créé lors du Rendez-vous des artistes un buste à l’effigie de Huguette Plourde, qui fut mairesse de Saint-Léonard entre 1995 et 1998. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Malgré le mauvais temps qui a sévi durant une bonne portion de la fin de semaine, les visiteurs ont été nombreux à arpenter le parc Clarence-Bourgoin où se déroulait le 16e Rendez-vous des artistes de Saint-Léonard.

Une centaine d’artistes peintres et de sculpteurs provenant surtout du Québec et du Nouveau-Brunswick ont pris part cette année au symposium d’art visuel apportant avec eux une foule de leurs œuvres qui étaient exposées au grand plaisir du public.

Prenant place dans leur petit cabanon qui servait à la fois de galerie d’exposition et de lieu de création, ces artistes ont été nombreux à échanger quelques paroles avec les visiteurs et à révéler à ceux-ci les moindres détails entourant leurs créations et leur démarche artistique.

En plus d’admirer les créations des artistes sous forme de peintures ou de sculptures présentes dans le cadre du symposium, les amateurs d’art avaient l’occasion de se procurer et de repartir avec les œuvres pour lesquelles ils ont pu avoir un véritable un coup de cœur.