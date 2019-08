Fin de vacances tragique pour une famille de touristes ontariens

Un homme a dû être hospitalisé afin de soigner des brûlures au corps et un chien d’assistance a péri samedi, à la suite d’un incendie qui a complètement ravagé une caravane qui était stationnée sur un terrain de camping à Penobsquis.

L’incendie est survenu samedi matin, peu après 5h, alors qu’une famille de touristes originaire de Welland en Ontario séjournait au camping Pine Cone, situé tout près de la ville de Sussex.

L’intervention de plusieurs pompiers de Penobsquis et de Sussex n’a pu empêcher d’épargner la caravane qui a totalement été rasée par les flammes.

L’animal de compagnie qui séjournait avec la famille de quatre personnes a par la suite été retrouvé dans les décombres.

Des bénévoles de la Croix-Rouge ont porté assistance au couple et aux deux enfants sinistrés en les aidant à se loger et en leur fournissant des repas, des vêtements et autres articles essentiels.

Il appert que l’incendie serait d’origine accidentelle.