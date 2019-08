Dans les traces de Mgr Marcel-François Richard

De Memramcook à Rogersville, en passant par Miscouche à l’Île-du-Prince-Édouard et Saint-Louis-de-Kent, un groupe de cyclistes a suivi le trajet historique du drapeau acadien et Mgr Marcel-François Richard, de samedi à lundi.

L’Acadie Nouvelle a intercepté lundi le groupe, formé de quelques dizaines de cyclistes, à son arrêt à Saint-Louis-de-Kent.

Le peloton a commencé son voyage de Memramcook, samedi, soit le site de la première convention nationale des Acadiens de 1881. Il s’est ensuite dirigé vers Miscouche, à l’Île-du-Prince-Édouard, site de la deuxième convention nationale et lieu où des symboles nationaux ont été établis, dont le drapeau bleu, blanc et rouge orné d’une étoile.

Les sportifs ont ensuite pris la route vers Saint-Louis-de-Kent, berceau du drapeau acadien, puis Rogersville, communauté de la dépouille funèbre du bâtisseur.

Paul Demers, vétéran des grands tours de vélo, a souligné à quel point le périple, nommé l’«Odyssée du drapeau acadien», l’a rempli d’un sentiment de patriotisme acadien.

«Quand on est à vélo, on sent beaucoup de choses. On sent littéralement la nature. On sent le travail que l’on fait dans nos jambes. Et puis on sent de forts sentiments, des émotions. On a eu les émotions d’une Acadie qu’on tient à coeur, puis qui s’imprègnent en nous. Ça pogne dans les tripes. Parfois c’est de la joie, et parfois de la peine en pensant à quel point ç’a pris des batteurs pour se rendre là. Mais en fin de compte, le peuple acadien est un peuple résilient. C’est un peuple qui s’est relevé en fondant des organismes et des institutions pour se projeter dans l’avenir.»

France Levesque, originaire de McKendrick qui habite depuis 13 ans à Memramcook, a pour sa part pensé à plusieurs reprises à Mgr Richard au cours des trois derniers jours. Elle s’imagine à quel point il a affronté des défis au quotidien pour avancer la cause acadienne.

«Un petit bout, nous avons voyagé en autobus en raison de la météo. Mgr Marcel-François Richard, il n’a pas eu cette option-là. J’imagine que son périple a été plus difficile que le nôtre.»

«Merci à Mgr Marcel-François Richard d’avoir été là. Ç’a été extraordinaire de suivre ses traces», ajoute M. Demers.

L’idée du voyage a été suggérée par Robert Dugas, citoyen de Caraquet. Celui qui a habité à Saint-Louis-de-Kent pendant des années a suggéré aux Héros du coeur – groupe qui organise depuis des années des tours de vélo dans la province – de préparer un tour rendant hommage au drapeau et à Mgr Richard.

«J’ai pensé que ça serait bien de faire un voyage suivant l’histoire de la naissance du drapeau acadien.»

Les cyclistes ont été accueillis à Saint-Louis-de-Kent par plus d’une centaine de personnes participant aux activités organisées dans le cadre du Congrès mondial acadien. Le tout a commencé dans cette communauté avec la levée du drapeau géant acadien, à 10h, suivi d’une journée de jeux gonflables et de spectacles musicaux au parc EverGreen Acres & Ranch.