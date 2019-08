Des centaines de sorcières à Shediac cet automne

Les touristes tardifs dans la région de Shediac pourraient être surpris par une marée de sorcières qui parcourent les tavernes de la ville, à la fin septembre.

La sortie des sorcières est l’une des activités au thème automnal organisées dans le cadre du Festival d’automne de Shediac.

Depuis ses débuts, les billets de cet événement farfelu s’épuisent rapidement. L’an dernier, quelque 300 sorcières ont participé à cette tournée des bars et des restaurants du centre-ville.

La sortie comprend aussi une randonnée de poker et une soirée dansante ouverte à tous.

La popularité de l’événement a grimpé en flèche au cours des années, selon l’un des créateurs de l’événement.

«Elles sont habillées en sorcières, et à chaque bar, il y a une consommation incluse dans leur billet. C’est quelque chose qui a commencé il y a quatre ans, on a lancé ça avec 50 sorcières qui se promenaient dans le centre-ville, et on est rendus au point où on va [probablement vendre] 350 billets», explique Denis LeBlanc, directeur de la vie communautaire de la Ville.

Il affirme que les femmes sont nombreuses à participer à la tournée des bars, mais que l’événement est ouvert à tous.

Le Festival d’automne de Shediac est une tentative d’étendre la période touristique à d’autres saisons.

«Dernièrement, on a pris un petit virage. On est connus comme un milieu touristique d’été, mais on voulait s’assurer qu’il y ait des activités pour tout le monde à l’année longue.»

Il explique que les festivals d’automne et d’hiver vont prendre de l’ampleur.

«On veut augmenter l’achalandage à Shediac pendant ces saisons-là, remplir nos restaurants, remplir nos hôtels. C’est vraiment ça notre stratégie, d’avoir des événements en dehors de l’été.»

Dans le cadre du même festival, les convives du Banquet de la récolte pourront déguster un repas quatre services préparé avec des légumes issus des jardins communautaires du coin.

Les organisateurs proposent aussi une dégustation mets-whiskey, où des chefs de la région offriront des mets jumelés à un verre de whiskey.

«On essaie d’en avoir pour tous les goûts», explique Denis LeBlanc.

Le 28 septembre, une vente de débarras communautaire aura lieu avant la collecte des déchets spéciaux d’automne.

Le Festival d’automne de Shediac se déroule du 25 au 29 septembre.