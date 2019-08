Collision sur voie ferrée à Moncton 

Un accident est survenu sur la voie ferrée ce mardi aux alentours de 19h à Moncton. Le premier wagon d’un train de marchandises était arrêté près des intersections de la rue Saint-Georges et de la rue Church.

Les policiers sur place n’ont pas pu dévoiler les détails de cette collision, mais selon des témoins, une personne aurait été heurtée. Quatre voitures de police étaient stationnées sur place.

La circulation des automobilistes a été affectée, en particulier pour ceux souhaitent quitter le centre-ville pour se rendre dans le nord de la ville ou vice-versa. La circulation a toutefois repris son cours vers 21h.

Des passants près de la scène ont raconté avoir été témoin de l’interruption alarmante du train alors qu’ils étaient dans le parc situé devant le centre culturel Aberdeen.

«Le son des freins a été tellement fort. C’était juste un bruit constant qui s’éternisait. On a voulu aller voir de plus près, on savait que quelque chose se passait», raconte Wayne, un témoin.