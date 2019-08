Les plaisirs de la plage du lac Baker

La plage du lac Baker vaut amplement le détour.

Avec ses magnifiques paysages et sa grande étendue d’eau entourée de montagnes verdoyantes, la plage du lac Baker s’avère un endroit idéal pour se détendre et s’amuser tout en faisant le plein de chauds rayons de soleil.

En famille, entre amis ou même seul, les visiteurs y trouveront sur place un endroit de choix où il est possible de se baigner, se faire griller la couenne et pratiquer une multitude de sports et d’activités nautiques.

Accessible gratuitement et en tout temps, la plage est dotée de terrains de volleyball, d’une aire de jeux pour enfants, et même d’un chapiteau qui permet la tenue d’événements spéciaux, de célébrations de mariage et d’activités physiques en groupe, comme le zumba.

Il s’agit de l’une des très rares plages publiques que l’on peut trouver dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, qui est plutôt réputé comme étant un territoire de terres et de forêts.

«Par temps chaud, les gens viennent en grand nombre profiter de la plage et se baigner, c’est sympathique voir ça», a raconté Lucille Pelletier, qui tient la cantine située au bord du lac.

«La plage est fréquentée depuis une cinquantaine d’années par les gens du coin, mais aussi par des visiteurs venant d’un peu partout», a ajouté celle qui sert burgers, frites et poutines aux personnes affamées.

Les personnes qui aiment admirer les couchers et levers de soleil, tout comme les amateurs de pêche, seront également comblées par cet endroit qui mérite d’être découvert.

Située dans le Haut-Madawaska et plus précisément dans le village du même nom, la plage du lac Baker est réputée pour offrir une eau de baignade de qualité et un environnement où règne la propreté, aux dires des habitués de la place.

«L’eau et la plage sont bien propres, on surveille aussi de près les embarcations venant d’ailleurs qui circulent sur le lac, question d’éviter la prolifération d’algues», a expliqué Bertrand Pelletier lors du passage de l’Acadie Nouvelle.

«Pour profiter du soleil, de la plage et pour relaxer après une journée de travail lorsqu’il y a un peu moins de monde présent, c’est un endroit qui est parfait. La bouffe de la cantine est pas mal bonne également!», dira pour sa part Yzabelle Ouellette, venue elle aussi profiter d’une chaude journée ensoleillée d’été en compagnie d’une amie.