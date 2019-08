Saisie de cigarettes et d’alcool de contrebande dans Kent

Un homme âgé de 68 ans de Richibucto-Village fait face à des accusations en lien avec une saisie de cigarettes illégales, d’alcool de contrebande et d’argent en devises canadiennes.

Vendredi, des agents du Groupe de réduction de la criminalité du District du Sud-Ouest de la GRC ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du chemin de la Pirogue, à Richibucto-Village.

La police a saisi plus de 300 000 cigarettes non estampillées, plus de 70 caisses de bière de contrebande et de l’argent en devises canadiennes.

Un homme âgé de 68 ans a été arrêté dans la résidence, puis a été libéré sur promesse de comparaître en cour provinciale à Moncton le 6 décembre pour faire face à des accusations en vertu de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la réglementation des alcools et du Code criminel.

La GRC encourage quiconque ayant des renseignements au sujet d’activités illégales à communiquer avec le service de police de sa localité oui avec Échec au crime.