Dalhousie conserve tous ses conseillers municipaux

Les membres du conseil municipal de Dalhousie ont décidé, lundi, de ne pas apporter de changement à la composition du conseil. Du moins pour le moment.

Celui-ci comprend un maire et six conseillers. Pour des fins d’économies, et en raison de la baisse marquée de la population au fil des ans dans cette communauté, les élus actuels avaient songé à amputer un siège, voire même deux. Toutefois, ceux-ci ont préféré laisser au prochain conseil – qui sera élu en mai 2020 – le soin de statuer sur la question.

«Nous en avons discuté et après réflexions, nous avons convenu que la charge de travail était suffisante pour justifier le maintien du nombre de conseillers actuel. On s’est dit qu’à ce stade-ci, à 8000$ par année par conseiller, ça ne représentait pas un énorme fardeau pour les contribuables», souligne le maire, Normand Pelletier.

Selon lui, même si l’administration actuelle avait consenti à réduire le nombre de conseillers, ce changement n’aurait pu s’appliquer pour l’élection municipale de mai. Le conseil ne veut donc pas attacher les mains de la prochaine administration à une telle décision.

«Si le prochain conseil veut prendre cette direction, ce sera alors à lui de le faire. Ses membres auront amplement le temps d’ici l’élection suivante en 2024», exprime M. Pelletier.