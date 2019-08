Dalhousie facturera Ambulance NB pour l’utilisation de ses pompiers

La Ville de Dalhousie entend fixer des droits pour la confection de rapports ainsi que certains services offerts par sa brigade de pompiers, des services qui ne figurent pas directement dans leurs tâches.

Avec cette mesure, la Ville veut ainsi éviter que ses pompiers soient sollicités à outrance, et spécialement pour des tâches qui ne touchent pas au combat des incendies. Advenant que cela se produise, ceux qui en font la demande seront facturés.

Celui-ci cite l’exemple où des pompiers communauté sont appelés en renfort à Ambulance NB.

Dans l’ébauche de l’arrêté présenté et adopté en première lecture lundi soir dernier, le conseil statue que «le service d’incendie facturera des frais pour toute demande d’assistance d’ambulance à laquelle le service d’incendie aura à répondre en utilisant de la main-d’œuvre, appareils, matériaux ou fournitures.»

«Souvent, notre brigade est appelée pour assister les ambulanciers, comme pour sortir des individus de leur maison en raison de leur poids. Mais ce n’est pas le mandat des pompiers d’aller soulever une personne parce que les ambulanciers n’y parviennent pas ou parce qu’ils sont absents du territoire», explique le directeur général de Dalhousie, Gilles Lagacy.

«On a fait des recherches et on peut facturer. Si on veut se servir de nos pompiers pour des situations comme celle-ci, Ambulance NB devra assumer la facture», explique M. Legacy, assurant que certaines municipalités de la province ont adopté une pratique similaire. Il prend également soin de préciser que tous ces frais ne seront pas dirigés vers les citoyens, mais bien vers les sociétés qui font la demande d’un service.

M. Legacy croit également pouvoir recouvrir certains frais pour la confection de rapports requis, entre autres, par les compagnies d’assurances. Un frais de 150$ pourrait être exigé aux compagnies d’assurance si ces dernières demandent la confection d’un rapport d’incendie.

«On a vu que plusieurs municipalités ailleurs dans la province facturent (déjà) pour ce service, alors on a décidé de suivre leur exemple et d’aller de l’avant également», dit-il.

Le maire de l’endroit, Normand Pelletier, trouve par ailleurs dommage que la province n’ait pas mentionné ces options aux municipalités par le passé.

«On a tous de la difficulté à arriver, et récupérer des frais administratifs ou de services aide grandement. L’avoir su plus tôt, on aurait déjà épargné certaines sommes», dit-il.

Parmi les autres éléments qui seront éventuellement facturés, notons les réponses aux fausses alarmes et les interventions suivant les collisions routières.