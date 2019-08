Des camionneurs en croisade contre le cancer

Le Convoi de l’Espoir-Atlantique organisera des activités au Colisée de Moncton ce samedi afin de récolter des dons pour la recherche contre le cancer.

«Préparez-vous parce que ça va être difficile de circuler en fin de semaine!», plaisante Céline Savard, membre du comité organisateur du Convoi de l’Espoir-Atlantique.

À 11h, au Big Stop de Salisbury, le départ sera lancé. Une quarantaine de camionneurs vont remonter la Transcanadienne jusqu’à Moncton pour cette dixième édition du Convoi de l’Espoir. Cette chevauchée des Walkyries à moteurs rejoindra le Colisée de Moncton, où les visiteurs seront conviés à participer à la bataille contre le cancer en participant à des activités et en donnant.

Céline Savard explique l’origine de cet événement. «Ça a été inspiré du convoi des femmes par rapport au cancer du sein, en Ontario. Ici l’industrie du camionnage a décidé de récolter des fonds pour plus qu’un cancer. On a choisi les quatre cancers les plus fréquents au Nouveau-Brunswick, c’est-à-dire les cancers du sein, du poumon, du côlon et de la prostate. On veut ramasser des fonds pour la recherche dans ces quatre cancers-là», indique-t-elle.

Plus de 300 000 $ ont déjà été récoltés depuis que le Convoi de l’Espoir existe. Repas, costumes, enchères, il y aura plus d’une occasion de donner pour la recherche. «Il y aura des tirages 50/50, la Banque royale reversera équivalent du revenu du barbecue. Il y aura aussi des ventes aux enchères et les gens peuvent aussi voter pour le meilleur costume, pour la meilleure décoration de camion. Tous les gens pourront voter en donnant une somme d’argent», affirme-t-elle.

Allier la fête à l’espoir

D’après l’organisatrice, il est important de rendre cet événement festif. «On veut faire de cet événement-là une fête. On profite de cet événement pour célébrer les survivants de ces cancers. Et en même temps c’est pour mettre de la joie et de l’espoir, parce qu’on donne de l’argent pour la recherche», lâche-t-elle.

Les convois se succèdent chaque année et gagnent en importance. «Depuis des années, on faisait le trajet de Salisbury à Aulac, mais avec la fréquentation, la ville était devenue trop petite. Donc on a décidé d’approcher la municipalité de Moncton pour pouvoir être plus près des gens, et notre rassemblement se fait désormais au Colisée», indique-t-elle.

La Société canadienne du cancer estime qu’environ un Canadien sur deux développera un cancer pendant sa vie. Les cancers du poumon, du sein, de la prostate et du côlon représentent la moitié de l’ensemble des cancers diagnostiqués.