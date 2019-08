Deux incendies à Moncton en quelques heures

Un incendie près d’un immeuble à appartements a laissé 18 personnes sans abri à Moncton sur la rue Saint-George, mardi soir, selon la Croix-Rouge.

Aucun résident n’a été blessé. Un pompier a écopé d’un bras cassé suite à un accident en lien avec une échelle pendant que 17 pompiers tentaient de mettre fin à l’incendie.

Le service d’incendie de la Ville de Moncton a répondu à l’appel vers 21h.

«Il y avait des dommages importants à la structure, mais ils ont pu éteindre l’incendie», explique Dennis Dollemont, chef de la brigade d’incendie de Moncton.

Une structure située près d’un immeuble à trois étages s’est enflammée et a causé des dommages à la maison voisine, selon lui. Le feu a été éteint vers 1h00 mercredi matin.

La Croix-Rouge abrite les personnes sinistrées de façon provisoire, selon un porte-parole de l’organisme Dan Bedell.

Des pompiers de quatre casernes de la région sont restés sur les lieux pendant près de quatre heures pour tenter d’avoir raison des flammes.

Le pompier Dennis Dollemont explique qu’il ne reste presque rien de l’ancienne structure.

Les incendies ne sont pas rares dans le centre-ville de Moncton, et lorsqu’ils arrivent dans des maisons d’un certain âge, ils sont parfois plus difficiles à gérer, selon l’intervenant du service d’incendie.

«La maison est là depuis environ 150 ans et a été rénovée à plusieurs reprises. C’est ce qui rend l’effort des pompiers difficiles à cause de tous les espaces cachés (qui abritent des flammes). Il y a différents endroits d’où le feu peut venir.»

La construction de ces vieilles maisons, connue sous le nom de charpente à claire-voie (balloon framing) rend les efforts des pompiers difficiles. Des espaces vides à l’intérieur des murs donnent lieu à une propagation rapide des flammes à tous les étages de la construction.

«Quand le feu pénètre à l’intérieur des murs, ça se rend rapidement au grenier, et peu de temps après, la maison entière est en feu», explique Dennis Dollemont.

Un deuxième incendie en peu de temps

Une deuxième structure a été la proie des flammes vers 1h du matin, mercredi. L’incendie d’un appartement de la rue MacLeese, à Moncton, aurait été causé par un feu de graisse. L’incident fait toujours l’objet d’une enquête et personne n’a été blessé, selon un intervenant présent sur les lieux.