Les centres jeunesses de la Péninsule réfléchissent à leur avenir

Les cinq centres d’animation jeunesse de la Péninsule acadienne cessent leurs activités pour une période de temps indéterminée.

Des centres ont été mis sur pied à Caraquet, Néguac, Tracadie, Shippagan et Saint-Isidore. Chaque année, plus de 300 jeunes de la Péninsule acadienne fréquentent les lieux.

Mis sur pied en 2004, les Centres d’animation jeunesse permettent aux jeunes de participer à plusieurs activités différentes et de profiter de différents programmes, mettant l’accent sur le bénévolat, l’entrepreneuriat, le développement personnel et la communauté.

Plus récemment, le Réseau des complexes jeunesse multifonctionnels, qui chapeaute les cinq centres, a entrepris un projet afin d’installer des imprimantes 3D dans les quatre polyvalentes de la Péninsule acadienne.

Malgré ces nombreuses initiatives, après 15 ans, le conseil d’administration a jugé qu’il était nécessaire de repenser sa mission et son approche.

«On veut questionner les jeunes sur leur motivation et leurs intérêts, les animatrices sur les services offerts et le directeur général sur les programmes offerts au cours des dernières années. Il y a même la possibilité qu’on aille voir dans la communauté. On veut faire table rase. On ne veut pas nécessairement suivre le même modèle. On veut visualiser les CAJ en 2020», souligne Nathalie Saulnier, présidente du conseil d’administration.

«Je crois qu’après 15 ans, il faut s’asseoir et remettre en question notre orientation. Ça tombe bien, car on est en pourparlers, c’est-à-dire, comme à chaque année, nous sommes en négociation avec le gouvernement et on profite de ce moment pour se repositionner.»

Depuis 2004, les goûts des jeunes ont beaucoup changé. Les téléphones intelligents, YouTube et Snapchat n’existaient pas.

«Qu’est-ce qu’on peut faire pour innover et donner le meilleur aux jeunes? En fin de compte, nos jeunes sont notre avenir et notre raison d’être.»

Mme Saulnier reconnaît que cette fermeture aura un impact sur certains jeunes.

«Pour certains, les CAJ sont une place très importante. Je vois des jeunes gagner beaucoup de confiance en venant aux CAJ, mais le fait d’arrêter pour un moment sera un plus pour eux. Après 15 ans on veut connaître leurs besoins et leurs attentes. Est-ce que notre mission doit changer? On veut leurs commentaires pour devenir encore meilleur.»

Dans un message sur Facebook, Mme Saulnier a tenu à remercier les animatrices des centres et les jeunes.

L’annonce a beaucoup fait réagir sur les médias sociaux. Plusieurs espèrent que l’impact sur les jeunes sera minimal.

«Les jeunes dans nos communautés de la Péninsule acadienne n’ont pas la même chance qu’un jeune dans les communautés urbaines de la province, en terme de développement personnel et d’exposition à des emplois, à des activités et à des formations qui sortent de leur quotidien. Par exemple, tout récemment les centres avaient tous reçu des imprimantes 3D, dans le but de développer les connaissances des membres et les exposer à des perspectives d’emploi du futur», a écrit Raphaël Albert, un internaute.

«Ces centres sont primordiaux au développement des jeunes dans nos communautés rurales, où ceux-ci leur permettent de développer leurs compétences, à maximiser leurs connaissances, à vivre des expériences formatrices, à bâtir et à conserver des réseaux de contacts avec les différents intervenants communautaires et à intégrer cette grande communauté d’apprentissage et d’engagement qu’est la Péninsule acadienne en instaurant des projets innovateurs et représentatifs des aspirations des jeunes.»