Un petit paradis à quelques minutes de route de la capitale

L’Acadie Nouvelle poursuit sa tournée des régions acadiennes. Notre objectif? Vous faire découvrir des plages pour lesquelles nos journalistes ont eu un coup de coeur. Bonne lecture… et bonne baignade!

Les magnifiques paysages le long de la route entre Fredericton et la plage du Parc provincial de Mactacquac valent à eux seuls le détour.

À partir du centre-ville de la capitale provinciale, la route 102 offre une vue imprenable sur le fleuve Saint-Jean et les îles qui l’habitent.

Après une vingtaine de kilomètres, la centrale de Mactaquac, le plus gros barrage hydroélectrique des Provinces maritimes, apparaît à l’horizon et signal l’arrivée prochaine du parc.

C’est à cet immense barrage entré en service en 1968 que l’on doit l’existence du bassin en amont au bord duquel se trouve la plage du Parc provincial de Mactaquac.

Au premier regard, la plage d’eau douce et de sable fin épate par sa propreté. Des sauveteurs surveillent attentivement les baigneurs.

Des toilettes, des douches, une cantine, des tables à pique-nique et des terrains de volley-ball sont à la disposition des visiteurs.

Deux marinas se trouvent tout près pour les amateurs de sports nautiques à voile ou à moteur.

«C’est vraiment beau. On aime ça. Ça fait seulement deux jours que nous sommes ici. Il y a une belle température. Ça va bien», constate Gary Lalonde de la région d’Ottawa qui profite de la plage avec sa femme Michelle.

Mike Washburn travaille pour un camp d’été dans la région. Ce jour-là, il accompagne une dizaine d’enfants à la plage.

«La plage est pas mal bonne. C’est un excellent endroit pour amener les enfants pour un après-midi durant l’été. On l’utilise le plus possible. Les enfants s’amusent vraiment.»

La qualité de l’eau à la plage de Mactaquac est analysée par la Santé publique deux fois par semaine durant l’été.

En plus de la plage, on retrouve également à l’intérieur du parc de 525 hectares un terrain de camping de 300 places, un terrain de golf, de nombreux sentiers et un restaurant gastronomique.

Ceux qui souhaitent admirer le fleuve, mais qui ne veulent pas payer 10$ pour entrer au parc provincial préféreront accéder gratuitement au parc York Centennial qui se trouve tout près.

L’endroit qui est idéal pour un pique-nique abrite aussi le parcours d’arbre en arbre TreeGo Mactaquac.