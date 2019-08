Une saison de spectacles variée à Edmundston

Le Centre des arts a dévoilé le contenu de la programmation complète de spectacles qui seront présentés à Edmundston au cours de la saison culturelle 2019-2020.

À compter de septembre,une trentaine de spectacles seront livrés sur les scènes du Centre des arts et de salle Léo-Poulin d’Edmundston durant la saison qui s’étendra jusqu’en juin.

Musique d’ici et d’ailleurs, théâtre, danse et humour meublent cette programmation qualifiée par ses promoteurs «d’audacieuse, engagée et internationale».

Sylvain Cossette, Les gars du nord, Joseph Edgar, Tocadéo, David Myles, Joe Bocan et les Salesbarbes sont les figures les plus connues de ce volet musical assez bien varié qui fait place à la pop, au folk, au classique, ainsi qu’à la musique du monde, acadienne et louisianaise.

Des revues musicales et des spectacles pour enfants et du temps des fêtes s’ajoutent à cette longue liste de spectacles offerts au grand public durant les prochains mois.

Le volet humour d’Edmundston en spectacles risque fort de susciter de nombreux fous rires avec la visite prévue d’humoristes de renom tels que Mario Jean, Philippe Laprise, Jean-François Mercier et P-A Méthot.

Les Soirées Juste pour rire qui sont animées par Jessy Sheehy seront aussi de retour avec une soirée d’ouverture costumée d’Halloween prévue le 31 octobre.

Toujours en humour, le duo Anti Blues qui est composé de Margot Albert et Denyse Mazerolle proposera Enfin! Nous v’là, un théâtre humoristique mettant en vedette deux personnages hauts en couleur qui partagent leurs réflexions cocasses sur le quotidien.

Les billets pour les différents spectacles ont déjà été mis en vente et sont disponibles pour achat à la billetterie du Centre des arts d’Edmundston et en ligne via le site web www.artsedmundston.ca.