Des festivals réduisent leur utilisation de plastique à usage unique

Depuis le début de l’été, des festivals de la Péninsule acadienne ont mis en œuvre des initiatives pour réduire l’utilisation de contenants de plastique à usage unique. Peut-on parler d’une mission accomplie?

Le Festival des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick de Shippagan et le Festival du Bar Rayé de Sainte-Marie-Saint-Raphaël ont été parmi les premiers participants de la campagne Pensez Éco mise sur pied par l’organisme Verts Rivages. Les organisateurs de la journée de course à pied à Caraquet y ont également pris part.

À Shippagan et à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, une idée simple a été mise en place. Lors des soirées où de l’alcool a été servi, les festivaliers étaient invités à remettre 2$ en consigne pour se procurer un verre. À tout moment, ils pouvaient ramener le verre et récupérer leur argent. Ils pouvaient également garder le verre en souvenir.

Pour Marie-Claude Gagnon, présidente du comité organisateur du Festival des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick, l’effort en a valu la chandelle.

«Ç’a super bien fonctionné. On a certainement vu moins de verres par terre ou dans les poubelles à la fin des soirées. De plus, on avait aussi pris la décision de ne plus offrir de pailles.»

Plusieurs festivaliers ont décidé de conserver leur verre souvenir.

«Très peu d’entre eux ont été remis à la fin de la soirée. Les gens ont préféré les garder et on a bien vu qu’ils les ont réutilisés. J’ai personnellement vu des personnes les sortir de leurs sacoches lors des soirées.»

D’autres initiatives sont prévues pour l’année 2020. Le comité organisateur cherche notamment des moyens simples pour minimiser le nombre de bouteilles d’eau utilisées. Des stations d’eau potable pourraient être aménagées à des endroits stratégiques.

«C’est certain qu’on va continuer l’an prochain, le développement durable étant une valeur du festival. On va s’asseoir avec Lisa Fauteux de Vert Rivages pour voir ce qu’on peut faire de plus. On ne va pas refuser la vente complètement, du moins, pas au départ, mais on veut proposer une option alternative.»

À la journée de course de Caraquet, le nouveau conseil d’administration était également à la recherche de moyens pour réduire la quantité de déchets jetés à la fin de la journée.

Des verres réutilisables fabriqués en plastique durable ont été commandés. Ils seront lavés et les mêmes seront utilisés pendant plusieurs années encore. Grâce à cette initiative, plusieurs centaines de verres à usage unique ont évité le dépotoir.

Quant au repas après la course, il a été préparé par un service de traiteur.

«De vraies assiettes et ustensiles ont été utilisés. On a fait affaire avec un service de traiteur pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de déchets à ce niveau. Aux deux principales activités du jour qui occasionnent des déchets, il n’y en a pas vraiment eu.»

Monique Gallant est heureuse que des organismes comme Verts Rivages développent des outils pour permettre à la population et aux événements de grande envergure de réduire leur empreinte écologique.

«Individuellement, nous avons notre part à faire, mais lorsqu’il y a un grand groupe, nous avons plus de pouvoir, parce que nous sommes en mesure d’influencer beaucoup plus de gens en même temps.»