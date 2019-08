Incendie de forêt maîtrisé près du lac Pabineau

L’équipe du ministère du Développement de l’énergie et des ressources naturelles a réussi à maîtriser un incendie qui a éclaté près du lac Pabineau à Bathurst.

Le gestionnaire régional des programmes, Greg Furlotte, explique que le feu s’étend actuellement sur deux hectares, mais qu’une barrière anti-incendie a été créée et qu’un tuyau d’arrosage l’entoure afin de ralentir sa propagation.

Cinq bombardiers d’eau et une dizaine d’employés des ressources naturelles se sont attaqués à la braise hier soir vers 18h. L’équipe aurait lutté contre les flammes jusqu’à la tombée de la nuit.

«Les hélicoptères de Miramichi sont aussi venus en aide, a souligné M. Furlotte. Si l’incendie est maîtrisé aujourd’hui, c’est grâce aux efforts des hommes et des femmes.»

Aucune résidence ne se situe près du brasier et les chalets les plus rapprochés, eux, se trouvent à quelques kilomètres.

Maîtrisé ou contrôlé?

Jeudi après-midi, une quinzaine de personnes étaient toujours au site de l’incendie afin de poursuivre le travail.

M. Furlotte explique que les feux de forêt sont classés en quatre catégories soient, incontrôlé, maîtrisé, sous contrôle ou en observation.

«Avant même de se rendre sur les lieux, nous déclarons toujours le feu comme étant “incontrôlé” puisque nous ne savons jamais à quoi s’attendre. Ensuite, lorsqu’on est sur place et qu’on arrive à l’entourer d’une barrière anti-incendie on dit qu’il est “maîtrisé”», a-t-il débuté.

Les flammes peuvent encore être actives à ce moment.

«Le prochain constat possible c’est ‘’sous contrôle’’, et ensuite c’est ce qu’on appelle ‘’sous observation’’. Pendant cette dernière phase, on continue à patrouiller l’endroit régulièrement.»